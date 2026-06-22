El corazón también entra a la cancha y qué pasa en el cuerpo durante un partido de Argentina

Cada partido de la Selección Argentina en un Mundial de Fútbol moviliza mucho más que emociones. La expectativa, la tensión, festejos y la descarga de adrenalina también generan respuestas físicas que impactan directamente en el organismo. El corazón, literalmente, acompaña cada jugada y, en algunos casos, puede quedar expuesto a situaciones de riesgo.

Desde la aceleración del ritmo cardíaco hasta aumentos temporales en la presión arterial , el cuerpo de los espectadores reacciona ante el estrés que genera el desarrollo de un encuentro decisivo. Según especialistas , estos cambios pueden presentarse incluso antes del inicio del partido y extenderse una vez finalizado .

SITIO ANDINO profundizó sobre este fenómeno con el médico cardiólogo Oscar Arrieta , presidente de l a Específica de Salud de la Cámara de Comercio de Malargüe , quien explicó que este comportamiento está respaldado por estudios científicos realizados durante distintas competencias internacionales.

El profesional indicó que durante los mundiales y torneos similares, suelen incrementarse las consultas por urgencias médicas. Explicó que el espectador, ya sea en el estadio o siguiendo el encuentro por televisión, radio o plataformas digitales, libera sustancias vinculadas al estrés que pueden elevar el ritmo cardíaco hasta alcanzar los 120 latidos por minuto y generar modificaciones en la presión arterial, aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares.

Arrieta agregó que investigaciones desarrolladas en Inglaterra detectaron incrementos en los cuadros de infarto durante este tipo de acontecimientos deportivos. Frente a este escenario, recomendó disfrutar del fútbol con moderación, prestar atención a la alimentación y evitar excesos de alcohol, sal y comidas grasas que suelen acompañar este tipo de reuniones.