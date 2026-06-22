22 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Mendoza celebró la clasificación de Argentina y la ilusión mundialista se mantiene

La victoria por 2 a 0 ante Austria aseguró el pase de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026. En Mendoza, los hinchas celebraron con alegría y emoción.

La tradicional calle Arístides Villanueva fue uno de los principales escenarios de celebración.&nbsp;

La tradicional calle Arístides Villanueva fue uno de los principales escenarios de celebración. 

La tradicional calle Arístides Villanueva fue uno de los principales escenarios de celebración. Cientos de personas se congregaron para seguir el encuentro y, una vez finalizado el partido, permanecieron en el lugar compartiendo la felicidad por un nuevo triunfo de la Albiceleste.

Entre bocinazos, banderas argentinas y canciones de aliento, los hinchas expresaron su entusiasmo por el rendimiento del equipo y destacaron la figura de Lionel Messi, a quien calificaron una vez más como "el mejor del mundo". Además, reconocieron que el partido se vivió con una mezcla de emoción y nerviosismo hasta el final.

La confianza en Scaloni y el sueño de otro título

Durante los festejos, los simpatizantes también valoraron el desempeño del conjunto nacional en el encuentro disputado en Dallas. La clasificación anticipada aumentó las expectativas de cara a la próxima fase y renovó el sueño de volver a conquistar una Copa del Mundo.

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Entre bocinazos, banderas argentinas y canciones de aliento, los hinchas expresaron su entusiasmo.

Entre bocinazos, banderas argentinas y canciones de aliento, los hinchas expresaron su entusiasmo.

Algunos hinchas ya comenzaron a especular sobre los posibles rivales de Argentina en la siguiente instancia, entre ellos Uruguay o Cabo Verde, aunque coincidieron en que el equipo cuenta con herramientas suficientes para seguir avanzando en el certamen.

En ese contexto, varios mendocinos consideraron que para el próximo partido, Scaloni podría aprovechar la oportunidad para rotar el plantel y darles minutos a los jugadores que habitualmente no son titulares. "Los suplentes se merecen una oportunidad. Hay que ver cómo juegan, pero este equipo tiene mucho potencial", comentó una joven durante los festejos en Arístides.

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La tradicional calle Arístides Villanueva fue uno de los principales escenarios de celebración.

La tradicional calle Arístides Villanueva fue uno de los principales escenarios de celebración.

Otro hincha se mostró convencido de que el entrenador realizará modificaciones para el encuentro del próximo sábado ante Jordania. "Va a jugar con suplentes porque va a probar a los chicos que recién están empezando y es una buena oportunidad", sostuvo.

Malargüe también se sumó a la fiesta albiceleste

La celebración no se limitó a la capital provincial. En el departamento de Malargüe, vecinos y fanáticos se reunieron en la intersección de las calles San Martín y Roca para compartir la alegría por el triunfo argentino.

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Autos con banderas, bocinazos, familias y grupos de amigos protagonizaron una nueva jornada de festejos que reflejó el entusiasmo de los mendocinos por el presente de la Selección. Con la clasificación asegurada y la ilusión intacta, la provincia volvió a demostrar su pasión por la camiseta albiceleste y su confianza en que el equipo pueda volver a hacer historia.

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