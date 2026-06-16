Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes16 de junio.

Durante la mañana y tarde de este martes 16 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 16 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/UgoTD8cIcc

– En Ruta Provincial N°92, entre carril Vista Flores y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Las Piedritas, entre San Martín Norte y Rivadavia y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.00 a 13.00 h.

– En calle Monteagudo, entre Urquiza y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle El Carmen, entre callejón Vargas y Urquiza. En calle María Ester, entre La Colonia y Ortega y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Villanueva, entre El Pantano y Rama N°04. En calle El Pantano entre Ruta Provincial N°36 y Villanueva. En Callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°24 y calle Juan Manuel de La Reta y áreas adyacentes; La Pega. De 8.45 a 11.00 h.

– En calle Sánchez, entre Buena Nueva y Buenos Aires y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 11.15 h.

– En calle San Martín, entre Capdeville y Milagro de Los Andes y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Mouriño, La Severina, La Pichana y Ramón Vera; Los Claveles. De 10.30 a 14.30 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°150 y Ruta Provincial N°191; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Rawson, entre Constanzo y Muñoz; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles San Martín, Balbino Arizu, Belgrano y Vicente López y Planes. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Provincial N°143; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Filippini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

– En Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°94; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas