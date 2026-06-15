Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

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Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas se activó una intensa búsqueda para dar con el paradero de Isabella Eileen Natale Bolado, una adolescente oriunda del departamento de Las Heras, Mendoza. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que fue encontrada sana y salva.

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado: la menor fue en buen estado de salud

Según información oficial, Isabella Eileen Natale Bolado, de 14 años, había sido vista por última vez el 14 de junio de 2026, alrededor de las 20 horas, cuando se retiró de su domicilio en la localidad de Panquehua, en el departamento de Las Heras.

Desde ese momento, no había regresado a su hogar, lo que motivó la activación de una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades.

Afortunadamente, en las últimas horas las autoridades confirmaron que la menor fue localizada en buen estado de salud, llevando tranquilidad a su entorno y dando por finalizado el operativo de búsqueda.