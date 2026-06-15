15 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Se había activado una intensa búsqueda en Las Heras por el paradero de Isabella Eileen Natale Bolado de 14 años. Afortunadamente, ya fue encontrada.

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas se activó una intensa búsqueda para dar con el paradero de Isabella Eileen Natale Bolado, una adolescente oriunda del departamento de Las Heras, Mendoza. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que fue encontrada sana y salva.

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado: la menor fue en buen estado de salud

Según información oficial, Isabella Eileen Natale Bolado, de 14 años, había sido vista por última vez el 14 de junio de 2026, alrededor de las 20 horas, cuando se retiró de su domicilio en la localidad de Panquehua, en el departamento de Las Heras.

Desde ese momento, no había regresado a su hogar, lo que motivó la activación de una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades.

Afortunadamente, en las últimas horas las autoridades confirmaron que la menor fue localizada en buen estado de salud, llevando tranquilidad a su entorno y dando por finalizado el operativo de búsqueda.

Temas
Seguí leyendo

Manejaba una moto robada y tenía cocaína: intentó escapar pero lo atraparon

Intentó escapar de la Policía pero terminó detenido por un homicidio en Las Heras

Nuevo registro de cámaras: qué datos deberán aportar los vecinos

Dos delincuentes armados interceptaron a un ciclista y le robaron en Las Heras

Final feliz para el paradero de Las Heras

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Un motociclista chocó contra un auto en Guaymallén: cruzó en rojo y dio positivo en alcoholemia

Cómo funciona la nueva herramienta que permitirá a los mendocinos filmar infracciones de tránsito

Lee además
Parte del decomiso que realizó la Policía de Mendoza. 

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne
Las Heras presentó un álbum de figuritas educativo inspirado en el Mundial 2026 

De San Martín a Pablo Chacón: el curioso álbum de figuritas de Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es ordenar y transparentar una práctica que ya existe.

Cómo funciona la nueva herramienta que permitirá a los mendocinos filmar infracciones de tránsito

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2432 y números ganadores del domingo 14 de junio

Conocé todos los ganadores del Telekino de este domingo 14 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1358 del domingo 14 de junio

Nueve apostadores del Brinco se llevaron $4 millones cada uno: a qué números jugaron

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de junio: números ganadores del sorteo 3382

El Quini 6 dejó 21 ganadores de $22 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0 EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación