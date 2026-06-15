15 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Turco García

El Turco García reveló que está separado de Mariela Prieto tras su ingreso a Gran Hermano 2026

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, participante de Gran Hermano Generación Dorada. Conocé qué dijo y los detalles de la ruptura.

El Turco García reveló que está separado de Mariela Prieto tras su ingreso a Gran Hermano 2026

El Turco García reveló que está separado de Mariela Prieto tras su ingreso a Gran Hermano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Luego de varias semanas de especulaciones, el Turco García confirmó que está separado de Mariela Prieto, quien recientemente ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En esta nota te contamos qué dijo el exfutbolista y todos los detalles sobre la sorpresiva ruptura.

Qué dijo el Turco García sobre Mariela Prieto y su futuro fuera de Gran Hermano

Karina Iavícoli reveló que mantuvo una reciente conversación con el Turco García, quien le confirmó que está separado de Mariela Prieto desde diciembre. Además, aseguró que el exfutbolista está inquieto por la exposición que ella tiene dentro de la casa. "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa... Los días de las fiestas temáticas la desconoce", afirmó.

La panelista de Infama también contó que el exjugador sigue de cerca lo que sucede en el reality y que le preocupa la repercusión que está teniendo su expareja. "Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", relató la periodista.

Embed

Por último, Iavícoli explicó que el Turco García teme cómo reaccionará Mariela cuando salga del programa y se enfrente a las críticas del público. "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera", explicó Karina Iavícoli. Según la periodista, el exfutbolista atraviesa este momento con preocupación y tristeza, aunque todavía mantiene la esperanza de poder recomponer su matrimonio.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Falleció Pocho Sosa, el cantor que llevó la tonada mendocina a todo el país

Así fue el regreso de Pity Álvarez a Mendoza: pogo, emoción y rock nacional

Qué le escribió Luisana Lopilato a Michael Bublé durante la inauguración del Mundial

Los números hablan: quién estaría a un paso de dejar Gran Hermano

La comedia romántica que emociona al público llega a Mendoza con dos grandes figuras del teatro

Tras agotar seis Movistar Arena, Q' Lokura llega a Mendoza para una noche explosiva

¿Quién era? La aparición de una persona en Gran Hermano generó sorpresa y misterio

Gran Hermano dejó una placa explosiva: los salvados y los que aún pueden ser eliminados

Lee además
Qué pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano: el momento que asustó a todos

Preocupación por Andrea del Boca en Gran Hermano: el video que se volvió viral
En el descargo cuestionó la manera en que muchas personas emitieron juicios sobre su vida

Qué dijo Juana Tinelli después de denunciar a su exnovio
LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano: el momento que asustó a todos

Preocupación por Andrea del Boca en Gran Hermano: el video que se volvió viral

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2432 y números ganadores del domingo 14 de junio

Conocé todos los ganadores del Telekino de este domingo 14 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1358 del domingo 14 de junio

Nueve apostadores del Brinco se llevaron $4 millones cada uno: a qué números jugaron

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de junio: números ganadores del sorteo 3382

El Quini 6 dejó 21 ganadores de $22 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

Qué lugar elegir para comer buenas empanadas en Mendoza

Si te gustan las empanadas, estos son los 3 lugares que tenés que visitar en Mendoza

Mundial 2026 en vivo: debutan España y Uruguay, con toda la ilusión a cuesta EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: debutan España y Uruguay, con toda la ilusión a cuesta