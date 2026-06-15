El Turco García reveló que está separado de Mariela Prieto tras su ingreso a Gran Hermano 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







Luego de varias semanas de especulaciones, el Turco García confirmó que está separado de Mariela Prieto, quien recientemente ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En esta nota te contamos qué dijo el exfutbolista y todos los detalles sobre la sorpresiva ruptura.

Qué dijo el Turco García sobre Mariela Prieto y su futuro fuera de Gran Hermano Karina Iavícoli reveló que mantuvo una reciente conversación con el Turco García, quien le confirmó que está separado de Mariela Prieto desde diciembre. Además, aseguró que el exfutbolista está inquieto por la exposición que ella tiene dentro de la casa. "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa... Los días de las fiestas temáticas la desconoce", afirmó.

La panelista de Infama también contó que el exjugador sigue de cerca lo que sucede en el reality y que le preocupa la repercusión que está teniendo su expareja. "Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", relató la periodista.

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Por último, Iavícoli explicó que el Turco García teme cómo reaccionará Mariela cuando salga del programa y se enfrente a las críticas del público. "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera", explicó Karina Iavícoli. Según la periodista, el exfutbolista atraviesa este momento con preocupación y tristeza, aunque todavía mantiene la esperanza de poder recomponer su matrimonio. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.