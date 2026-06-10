10 de junio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 10 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de junio

Guaymallén

  • – En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En Barrio San Alberto. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En calles Cambiaggi, Sánchez y Buenos Aires, en las inmediaciones de Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – En el barrio Mendoza Norte Country Club. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

  • – Entre calles Río Gallegos, Santa Fe, Las Margaritas y Modesto Lima. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calles Proyectadas J468, J467, J466 y zonas aledañas; Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calle San Martín con Santa Fe y adyacencias; Mayor Drummond. De 11.15 a 14.00 h.

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Tupungato

  • – En calle Valderrama, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Sarmiento. En loteo Arales y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Latorre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En calle Castillo, hacia el sur de Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el sur de Castillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Sardi, Tirasso, Lassa y Rawson; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles N°3, N°4, Monseñor De Miguel y Ponontrehua; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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