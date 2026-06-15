15 de junio de 2026
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Encuesta nacional: Gustavo Sáenz es el gobernador con mayor aprobación y Axel Kicillof el de menor imagen positiva

La encuesta se realizó durante junio y midió la valoración de los mandatarios provinciales entre sus propios ciudadanos.

Gustavo Sáenz lidera las encuestas de gobernador en el país.

Gustavo Sáenz lidera las encuestas de gobernador en el país.

Por Sitio Andino Política

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se ubicó al tope del ranking de imagen positiva entre los mandatarios provinciales, mientras que el bonaerense Axel Kicillof ocupó el último lugar, según una encuesta realizada durante junio por la consultora CB Global Data.

El relevamiento se llevó a cabo en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, con muestras de entre 900 y 1.193 casos por distrito, en las que se consultó a los ciudadanos sobre la imagen de sus respectivos gobernadores y del jefe de Gobierno porteño.

Sáenz, Figueroa y Jaldo lideran la tabla de la encuesta sobre gobernadores

De acuerdo con los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los tres gobernadores con mejor valoración en junio fueron:

  • Gustavo Sáenz (Salta): 54,6% de imagen positiva.

  • Rolando Figueroa (Neuquén): 54,4%.

  • Osvaldo Jaldo (Tucumán): 54,0%.

Detrás de ellos se ubicaron:

  • Hugo Passalacqua (Misiones): 53,7%.

  • Claudio Poggi (San Luis): 53,5%.

  • Marcelo Orrego (San Juan): 53,2%.

  • Ignacio Torres (Chubut): 53%.

  • Martín Llaryora (Córdoba): 51,4%.

También superaron el 50% de imagen positiva:

  • Juan Pablo Valdés (Corrientes): 51%.

  • Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 50,4%.

  • Sergio Ziliotto (La Pampa): 50,2%.

Axel Kicillof, Fuerza Patria

Axel Kicillof quedó último en la encuesta

En el otro extremo de la tabla aparecen los mandatarios con menor nivel de aprobación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ubicó en el último lugar con 42% de imagen positiva.

Por encima de él quedaron:

  • Ricardo Quintela (La Rioja): 43,2%.

  • Gildo Insfrán (Formosa): 45,3%.

  • Alberto Weretilneck (Río Negro): 45,5%.

  • Leandro Zdero (Chaco): 45,8%.

  • Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires): 46%.

  • Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 46,4%.

En tanto, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, se ubicó en el puesto 17, con una imagen positiva del 48,1%.

Quiénes crecieron y quiénes retrocedieron en la encuesta

La encuesta también comparó la evolución de la imagen de los gobernadores respecto del mes anterior.

El mandatario que registró el mayor crecimiento fue Alberto Weretilneck, de Río Negro, quien incrementó su aprobación en 3,7 puntos porcentuales.

En contrapartida, el mayor descenso correspondió a Claudio Poggi, de San Luis, cuya imagen cayó 2,2 puntos en comparación con mayo.

De esta manera, el estudio de CB Global Data vuelve a mostrar un escenario heterogéneo entre los mandatarios provinciales, con diferencias marcadas en los niveles de aprobación y movimientos significativos en la percepción ciudadana respecto de los últimos meses.

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