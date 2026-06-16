16 de junio de 2026
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Día del Ingeniero en Argentina: el hecho clave que marcó su celebración el 16 de junio

Argentina celebra este 16 de junio el Día del Ingeniero, una profesión que transforma la creatividad y el conocimiento técnico en soluciones concretas para el desarrollo de la sociedad.

Día del Ingeniero en Argentina: el hecho clave que marcó su celebración el 16 de junio

Día del Ingeniero en Argentina: el hecho clave que marcó su celebración el 16 de junio

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 16 de junio, en Argentina se celebra el Día del Ingeniero, una fecha que recuerda el nacimiento de la enseñanza formal de la ingeniería en el país. La efeméride pone en valor una profesión fundamental para el desarrollo científico y tecnológico, cuyo impacto se refleja en obras de infraestructura, innovación, energía, transporte y producción.

Día del Ingeniero en Argentina: la historia oculta del 16 de junio

El origen de la fecha está vinculado al 16 de junio de 1865, día en que se estableció formalmente la enseñanza de la ingeniería en Argentina. Sin embargo, el proyecto había comenzado varios años antes gracias a la propuesta del ingeniero y pintor francés Carlos Enrique Pellegrini (Charles Henri Pellegrini), quien en 1855 planteó la necesidad de crear una carrera de Ingeniería en la entonces naciente Universidad de Buenos Aires.

Ingenieria - Carlos Enrique Pellegrini - Argentina
Para destacar: Carlos Pelegrini, ex presidente nacional, es hijo de quién hizo posible la ingenieria en Argentina.

Para destacar: Carlos Pelegrini, ex presidente nacional, es hijo de quién hizo posible la ingenieria en Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el rector Juan María Gutiérrez, convencido de la necesidad de formar profesionales capaces de acompañar el desarrollo del país. Su objetivo era fomentar carreras con gran proyección y relevancia para el futuro argentino.

Tras varios años de gestiones, el 16 de junio de 1865 se creó el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, base sobre la cual comenzó a dictarse la carrera de Ingeniería. Ese acontecimiento es considerado el punto de partida de la formación de ingenieros en Argentina y el motivo por el que cada año se recuerda esta fecha.

Más allá del Día de la Ingeniería Argentina: otras figuras destacadas

Aunque el Día del Ingeniero se celebra este 16 de junio, existe el Día de la Ingeniería Argentina, que se conmemora cada 6 de junio en homenaje a Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero egresado de la Universidad de Buenos Aires y una de las figuras más importantes de la ingeniería nacional.

La historia también reconoce a Elisa Beatriz Bachofen, quien en 1917 se convirtió en la primera mujer de Argentina y de América del Sur en obtener el título de ingeniera. Su logro abrió el camino para generaciones de mujeres en una profesión históricamente dominada por hombres.

Más de un siglo y medio después de aquel decreto fundacional, el Día del Ingeniero continúa siendo una oportunidad para reconocer a quienes contribuyen a construir el presente y diseñar el futuro del país.

Fuente: Argentina.gob.ar

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