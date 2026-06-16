Día del Ingeniero en Argentina: el hecho clave que marcó su celebración el 16 de junio

Cada 16 de junio , en Argentina se celebra el Día del Ingeniero , una fecha que recuerda el nacimiento de la enseñanza formal de la ingeniería en el país . La efeméride pone en valor una profesión fundamental para el desarrollo científico y tecnológico , cuyo impacto se refleja en obras de infraestructura, innovación, energía, transporte y producción.

El origen de la fecha está vinculado al 16 de junio de 1865 , día en que se estableció formalmente la enseñanza de la ingeniería en Argentina. Sin embargo, el proyecto había comenzado varios años antes gracias a la propuesta del ingeniero y pintor francés Carlos Enrique Pellegrini (Charles Henri Pellegrini) , quien en 1855 planteó la necesidad de crear una carrera de Ingeniería en la entonces naciente Universidad de Buenos Aires .

La iniciativa fue impulsada por el rector Juan María Gutiérrez , convencido de la necesidad de formar profesionales capaces de acompañar el desarrollo del país. Su objetivo era fomentar carreras con gran proyección y relevancia para el futuro argentino .

Tras varios años de gestiones, el 16 de junio de 1865 se creó el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, base sobre la cual comenzó a dictarse la carrera de Ingeniería. Ese acontecimiento es considerado el punto de partida de la formación de ingenieros en Argentina y el motivo por el que cada año se recuerda esta fecha.

Más allá del Día de la Ingeniería Argentina: otras figuras destacadas

Aunque el Día del Ingeniero se celebra este 16 de junio, existe el Día de la Ingeniería Argentina, que se conmemora cada 6 de junio en homenaje a Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero egresado de la Universidad de Buenos Aires y una de las figuras más importantes de la ingeniería nacional.

La historia también reconoce a Elisa Beatriz Bachofen, quien en 1917 se convirtió en la primera mujer de Argentina y de América del Sur en obtener el título de ingeniera. Su logro abrió el camino para generaciones de mujeres en una profesión históricamente dominada por hombres.

Más de un siglo y medio después de aquel decreto fundacional, el Día del Ingeniero continúa siendo una oportunidad para reconocer a quienes contribuyen a construir el presente y diseñar el futuro del país.

Fuente: Argentina.gob.ar