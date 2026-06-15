Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Las casas modulares originarias de China ya comenzaron a comercializarse y aparecen como una alternativa frente al encarecimiento de los costos de la construcción tradicional. Sin embargo, todavía no obtienen los avales municipales correspondientes para ser instaladas en la provincia de Mendoza . Qué certificaciones necesitan y qué dice al respecto el Código Unificado de Edificación que está en debate en la Legislatura .

Se colocan en pocas horas, tienen variados diseños y cuestan la mitad que una vivienda convencional , aseguran los empresarios que importan estas estructuras de acero galvanizado , con paneles tipo "sándwich" (chapa, aislante y chapa). Como cualquier sistema constructivo no tradicional, deben cumplir con una serie de exigencias técnicas antes de ser autorizadas. Actualmente, estos módulos pueden venderse y trasladarse legalmente, pero aún no obtienen las habilitaciones correspondientes por parte de los municipios .

Los distintos métodos de construcción no tradicionales como el steel framing, wood framing, paneles modulares, contenedores habitacionales o las denominadas casas chinas deben presentar ante los municipios una memoria descriptiva detallada, estudios estructurales y certificaciones emitidas por organismos especializados nacionales .

Uno de los requisitos más importantes es el Certificado de Aptitud Sismorresistente (CAS) , emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , que acredita que el sistema cumple con los reglamentos y resulta apto para ser utilizado en zonas de riesgo sísmico como Mendoza. También se les exige el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y otros estudios técnicos otorgados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) .

Toda esa documentación tiene que ser presentada en las comunas donde se quieran desarrollar los proyectos. En esta gestión ya se encuentran quienes se dedican a comercializar las casas chinas en la provincia, según comentaron a Sitio Andino. Este camino de tramitaciones podría agilizarse si la Legislatura aprueba el Código Unificado de Edificación, -proyecto impulsado por el Ejecutivo que está en debate en la Cámara de Diputados- que evitaría que los empresarios tengan que ir municipio por municipio presentando las certificaciones cuando las obtengan.

casa china construccion prefabricada

Qué dice el Código Unificado de Edificación de la provincia de Mendoza sobre las casas chinas

El Gobierno busca aprobar un nuevo "Código Unificado de Edificación de la Provincia de Mendoza" para contar con un instrumento jurídico-técnico común que establezca pautas uniformes para la construcción en todo el territorio provincial, "comprendiendo la elaboración de proyectos, la ejecución de obras, su fiscalización, conservación y mantenimiento", tanto para obra pública como privada.

La iniciativa no habla específicamente de las casas modulares que se importan desde China, pero sí están contempladas las construcciones no tradicionales, donde entraría este tipo de viviendas. Para analizar y controlar la documentación presentada, el proyecto crea una Mesa de Trabajo Técnica Provincial, que tendrá la función de centralizar la evaluación de nuevos sistemas constructivos, materiales y tecnologías edilicias para evitar que los mismos estudios deban presentarse repetidamente en los diferentes municipios.

Al respecto, la diputada Érica Pulido (CM) explicó: "Lo que se quiere hacer es que, en vez de que la empresa vaya municipio por municipio, se conforme una mesa técnica provincial donde se lleven todos los estudios técnicos directamente a la Provincia. Ahí se analizará si es viable para aplicarlo en todos los municipios que se adhieran al Código. Hoy por hoy las empresas que trabajan con estas casas no estarían pudiendo aprobar esos proyectos porque no están previstos todavía esos sistemas".

En caso de aprobarse el proyecto, las comunas deberán decidir si se adhieren o no. Sin embargo, el oficialismo prevé que los intendentes se sumen, ya que la iniciativa se viene armando en conjunto. "La idea es que se adhiera la mayor cantidad posible de municipios para que este Código sea aplicable o cumpla su objeto, que es unificar criterios de edificación y construcción. Pero existe la autonomía municipal, por lo que la Provincia no puede obligar al municipio a adherirse, sino que ellos tienen que decidirlo", afirmó la legisladora.

Cuánto cuestan las casas chinas que se venden en Mendoza

De acuerdo con lo relevado por Sitio Andino, el módulo más pequeño -solicitado principalmente para oficinas, depósitos o emprendimientos- de 6 por 2,50 metros cuesta 5 millones de pesos. Por otro lado, un monoambiente de 30 metros cuadrados se comercializa por 15,5 millones, mientras que la casa -de casi 40 metros cuadrados- cuesta 25 millones de pesos.

casa china modular1 Construcción modular importada de China.

Cómo funcionará la Mesa de Trabajo Técnica Provincial

El rol de la Mesa Técnica Provincial no se limitará a analizar casas modulares o materiales innovadores, sino que será un ámbito permanente de actualización y mejora del Código Unificado de Edificación que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

En concreto, la Mesa tendrá funciones de coordinación, interpretación técnica, propuesta de actualización, evaluación de soluciones técnicas alternativas, análisis de nuevos materiales, sistemas constructivos y de tecnologías, y unificación de criterios con los municipios adherentes.

Criterios unificados y rol de los municipios

El Código Unificado surge para establecer requisitos y procedimientos técnicos homogéneos, teniendo en cuenta que los municipios cuentan con regulaciones edilicias diversas con distintos niveles de actualización y desarrollo, e incluso con situaciones en las que no se dispone de un cuerpo normativo propio suficientemente sistematizado, lo que genera asimetrías regulatorias. Los criterios comunes que fija esta normativa para todo el proceso edilicio incluyen:

Tramitación de permisos

Avisos de obra

Documentación técnica

Inspecciones

Responsabilidades profesionales

Reformas, ampliaciones e instalaciones

Condiciones de seguridad

Construcción sustentable y demás materias propias del proceso edilicio

comisión diputados código unificado de edificación mendoza Debate en comisiones del nuevo Código Unificado de Edificación de la provincia de Mendoza.

A la vez, "procura asegurar estándares mínimos de seguridad estructural y de uso, habitabilidad y salubridad, accesibilidad universal, funcionalidad, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos vinculados a incendios, sismos e instalaciones".

Asimismo, el Código resguarda las competencias propias de los municipios en materia de policía edilicia local, tasas, multas, incentivos económicos y procedimientos complementarios, estableciendo un régimen marco provincial cuya plena implementación en jurisdicción municipal se instrumentará mediante la adhesión correspondiente.

El proyecto se encuentra en debate en comisiones de la Cámara de Diputados, donde los legisladores realizaron algunos planteos que fueron enviados a los equipos técnicos del Poder Ejecutivo para luego, con las devoluciones recibidas, consensuar la redacción final de la normativa para que llegue al recinto.