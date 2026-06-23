Por qué el 24 de junio es considerado el "Día Más Argentino": historias y curiosidades

Este 24 de junio , en Argentina se celebra una fecha peculiar que evoca lo mejor del deporte y la música nacional . Aunque no goza de reconocimiento oficial, popularmente se la conoce como el Día Más Argentino , una efeméride que reúne desde los cumpleaños de Lionel Messi y Juan Manuel Fangio hasta el recuerdo de los fallecimientos de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno .

De forma inexplicable, pero que alimenta el amor por la cultura nacional, este 24 de junio nuestro país se toma un día para recordar a varias figuras que, con su talento, pusieron a la Argentina en el radar internacional.

Un 24 de junio de 1911 , en Balcarce, provincia de Buenos Aires, nació Juan Manuel Fangio . Conocido por el apodo " El Chueco ", es recordado en la Argentina como el legendario piloto que se convirtió en un mito del automovilismo mundial. Su extensa trayectoria profesional lo consagró como cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, un récord que mantuvo hasta 2003. Tras su muerte, el 17 de julio de 1995 , su habilidad y valentía quedaron inmortalizada. Hoy, el día de su nacimiento es celebrado en la Argentina como el Día Nacional del Piloto .

Más de un siglo de su nacimiento, Fangio dejó una gran huella en el automovilísmo en Argentina.

Lionel Messi cumple 39 años

Si la Argentina también marca terreno, lo hace con todo en el fútbol. Un día como hoy, pero de 1987, en la ciudad de Rosario nació Lionel Andrés Messi. Con una carrera excepcional que va más allá de lo deportivo, el astro argentino acumula récords que hoy lo posicionan entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Su legado no solo quedó en el Barcelona y el Inter de Miami, sino también en la Selección Argentina, con dos Copas América y una Copa del Mundo en 2022, además de su reciente marca como máximo goleador histórico en la historia de los mundiales, a la edad de 39 años.

Lionel Messi, Thiago Almada, gol vesus Argelia Mundial 2026 16-06-26 El capitán de la Albiceleste cumple años en pleno Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA

A 91 años de la muerte de Carlos Gardel: el día en que el tango fue más que música

Además de recordar nacimientos, en la Argentina también se conmemora la partida de uno de los grandes cantautores del tango. Un 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel. Conocido como "El Zorzal Criollo", falleció en un trágico accidente de avión en Medellín, Colombia. A noventa y un años de su muerte, su legado sigue vigente a nivel internacional, y la fecha es recordada como el Día del Cantor Nacional.

carlos gardel Efemérides: un día como hoy, falleció el cantante y actor argentino Carlos Gardel.

Fallece Rodrigo "El Potro" Bueno

En un día como hoy, pero del año 2000, la Argentina lamentaba la muerte del cantante cordobés Rodrigo Bueno. Conocido en el mundo del cuarteto con el apodo de "El Potro", encontró su final camino a un show nocturno, en un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. A los 27 años, ya se había convertido en el referente más importante de su género a nivel masivo, con canciones como "La mano de Dios", "Soy cordobés", "Ocho Cuarenta" y "Qué ironía", entre otras.