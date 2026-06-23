24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Adriana García

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"

La autoridad electa se mostró conmovida por el claro triunfo en el balotaje ante Gabriel Fidel y prometió “seguir sumando gente” al proyecto que encabeza.

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Foto: Prensa PJ
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Educación | Adriana García fue electa rectora de la UNCuyo en el balotaje de este martes, poniendo fin a doce años de conducción radical al frente de la institución. La exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras encabezó la lista de "Encuentro Plural" y reemplazará a Esther Sánchez hasta 2030. García será acompañada por Ana Sisti, actual decana de la Facultad de Educación, como vicerrectora. La propuesta opositora se impuso por una diferencia de entre cuatro y seis puntos sobre "Sumar Universidad", la lista oficialista encabezada por el actual vicerrector Gabriel Fidel. @facularosa_ Leé todos los detalles en sitioandino.com #UNCuyo #Elecciones #Mendoza"
View this post on Instagram

La electa titular de la casa de altos estudios se mostró conmovida tras la victoria en las urnas por casi siete puntos de diferencia y aseguró que su espacio trabajará por la recuperación de “la esencia de la universidad”.

Cambiamos la historia. Se terminó un ciclo. Recuperamos la Universidad Nacional de Cuyo. Todo nuestro corazón y nuestro agradecimiento a la comunidad universitaria porque confió en Encuentro Plural. Mi corazón rebosa de alegría. Vamos a recuperar la esencia de la universidad”, fueron las primeras palabras de la nueva rectora.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Educación | Estudiantes y militantes festejaron en la Universidad Nacional de Cuyo tras el triunfo de "Encuentro Plural" en el balotaje de la UNCuyo, que le dio la rectoría a Adriana García y puso fin a doce años de conducción radical en la universidad. Bombos y euforia marcaron la celebración de quienes acompañaron la candidatura opositora, en una jornada histórica para la casa de estudios mendocina. #UNCuyo #Elecciones #Mendoza"
View this post on Instagram

En tanto que la electa vicerrectora, Ana Sisti, anticipó que la primera medida que adoptará el espacio político conformado para estos comicios será “seguir sumando gente para seguir trabajando” en pos del crecimiento de la UNCuyo.

Esto no termina acá, recién empieza el camino. Así que lo vamos a recorrer juntas y juntos como hicimos todo el camino desde que empezamos la campaña”, manifestó la hoy decana de la Facultad de Educación.

Embed - Encuentro Plural on Instagram: "¡Ganamos la UNCuyo! Finalmente, cambiamos la historia. Dimos un batacazo en las urnas. ¡Gracias a todos y todas las que fueron parte de este camino que recién comienza! #eleccionesuncuyo #uncuyo"
View this post on Instagram

Además de la militancia y la dirigencia universitaria, a los festejos se sumaron varios referentes de la política local, entre ellos el intendente de Maipú Matías Stevanato —quien había respaldado a García en la campaña— y las legisladoras Adriana Cano y Verónica Valverde. Por parte de Libres del Sur, que supo formar parte del oficialista "Interclaustro", su presidente Ernesto Mancinelli también se presentó en las celebraciones. Del lado del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo se plegaron desde las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErnesMancinelli/status/2069591825422209227&partner=&hide_thread=false

El histórico triunfo de Adriana García en la UNCuyo

Tras doce años de conducción radical, la oposición se impuso en el balotaje celebrado este martes, que coronó a García como nueva rectora. La propuesta de "Encuentro Plural", ligada al peronismo, logró el 53,36% de los votos, frente al 46,64% que cosechó la lista “Sumar Universidad”, que encabezó Gabriel Fidel y representaba al oficialismo.

La tercera fue la vencida para la exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras (2008-2014), quien ya se había presentado para el cargo en 2018 y 2022, perdiendo ajustadamente en el último turno electoral. La también exsecretaria académica del Rectorado (2014-2018) había quedado muy bien parada tras la primera vuelta, en la que se ubicó segunda, pero con un escenario positivo, teniendo en cuenta el porcentaje obtenido por su lista, y el que alcanzaron las otras propuestas, que en campaña se habían mostrado críticas del oficialismo.

En el acto de cierre del espacio, García y Sisti se mostraron con la otra fórmula peronista, ligada al kirchnerismo y que se unió a Libres del Sur (encabezada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé), por lo que en la previa aglutinó a todo el voto vinculado al PJ dentro de la Universidad. Ese movimiento fue clave para exhibir unidad —la que hoy no se advierte en otros ámbitos de la política— antes de la segunda vuelta.

Adriana García, Javier Ozollo, Ana sisti
Adriana García conducirá la UNCuyo por los próximos cuatro años.

Adriana García conducirá la UNCuyo por los próximos cuatro años.

Tras los comicios del 9 de junio, García había realizado un análisis que —a la vista de los resultados finales— era acertado: "Más del 60% de la comunidad universitaria quiere un cambio". Si bien la nómina que llevó a Ismael Farrando había sellado un convenio con Fidel en la antesala del balotaje, muchos de sus votantes no siguieron esa línea y apoyaron a Encuentro Plural.

La victoria del peronismo, que no conducía el Rectorado desde 2014 (Arturo Somoza fue el último identificado con el PJ que ocupó el cargo), es una dura derrota para el radicalismo y Alfredo Cornejo, que había apostado por un perfil más político que el de Sánchez, y una figura 100% Franja Morada, como lo es Fidel. La fórmula ganadora asumirá en agosto.

García/Sisti lograron contundentes victorias en las facultades de Ciencias Políticas, Artes y Diseño, Filosofía y Letras y Educación. Pero la llave de la amplia diferencia que le sacó la oposición al oficialismo estuvo en el claustro docente, el de mayor peso electoral. En varias unidades académicas donde el peronismo no ganó, sí lo hizo en esa categoría o la distancia fue menor que la que mostró el dato general.

La palabra de los derrotados en el balotaje de la UNCuyo

Conocidos los resultados adversos, desde "Sumar Universidad" agradecieron a la militancia y los votantes que los acompañaron durante la campaña, y felicitaron a la fórmula vencedora.

"Orgullosos de lo que construimos juntos. Gracias a cada estudiante, docente, personal de apoyo y egresados que nos acompañó en este camino. Felicitamos a Adriana García y a Ana Sisti, y les deseamos una buena gestión", escribieron en redes sociales.

En ese sentido, prometieron "seguir trabajando, desde donde nos toque, por la universidad que queremos", dejando abierta la posibilidad a un encuentro con el espacio ganador de la contienda electoral.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "Orgullosos de lo que construimos juntos. Gracias a cada estudiante, docente, personal de apoyo y egresados que nos acompañó en este camino. Felicitamos a Adriana García y a Ana Sisti, y les deseamos una buena gestión. Vamos a seguir trabajando, desde donde nos toque, por la universidad en la que queremos."
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Balotaje UNCuyo: Fidel cerró con Farrando y García con el kirchnerismo

Gabriel Fidel vs Adriana García: el perfil de los candidatos que llegaron al balotaje en la UNCuyo

Tras zafar de la interpelación, se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni

Entre más de 3.000 intendentes: qué fue a buscar Godoy Cruz a una cumbre mundial

Se cayó la sesión por Adorni y expuso a los aliados: cómo votaron los diez diputados mendocinos

Sanción final para la norma que agiliza la recuperación de viviendas desadjudicadas por el IPV

El recorte al régimen de Zona Fría agitó la sesión del Senado: quienes se cruzaron

Nuevo gesto de Bullrich contra Adorni: pega el faltazo a la reunión en Casa Rosada

Lee además
La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030
Gabriel Fidel y Adriana García se enfrentan en el balotaje de este 23 de junio

Día D en la UNCuyo: qué se juega en el balotaje que define al sucesor de Esther Sánchez
LO QUE SE LEE AHORA
La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Las Más Leídas

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Mendoza, entre las provincias más frías del país