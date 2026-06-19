Balotaje UNCuyo: Gabriel Fidel cerró con Farrando y Adriana García con el kirchnerismo

A cuatro días del balotaje que definirá quién será el nuevo o la nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo , los dos candidatos a ocupar el cargo cerraron campaña , con novedades en ambos bandos: tanto Gabriel Fidel (Sumar Universidad), como Adriana García (Encuentro Plural) sumaron el apoyo de las dos listas que quedaron afuera de la segunda vuelta.

En la recta final, el mapa político universitario terminó de ordenarse en dos grandes bloques , con acuerdos que, si bien no garantizan el traslado lineal de votos, buscan captar a los casi 34 puntos que quedaron fuera de competencia en la primera vuelta .

El oficialismo universitario logró cerrar filas con el espacio Trayectoria y Renovación, que en la primera vuelta encabezó Ismael Farrando , en lo que aparece como uno de los movimientos más relevantes de cara al balotaje.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "Esto es unir para sumar. Ismael Farrando y el equipo de Trayectoria y Renovación se integran a este proyecto porque compartimos una convicción: la universidad pública se fortalece cuando es capaz de construir acuerdos amplios alrededor de principios y valores comunes. Nos une la defensa de una UNCUYO capaz de gobernarse con independencia, donde ninguna fuerza ni sector monopolice la conducción institucional y donde la diversidad de voces sea una fortaleza. Nos une también la convicción de que la excelencia académica, la investigación y la extensión deben seguir siendo el corazón de la universidad, siempre al servicio de la sociedad. Compartimos el compromiso de profundizar la vinculación con Mendoza, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento que se genera en nuestras aulas, laboratorios e institutos y el desarrollo productivo, social y cultural de la provincia. Y compartimos una misma forma de entender la gestión: con transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional. Firmamos un acuerdo programático para defender de manera irrestricta la autonomía universitaria, impulsar el amparo por el financiamiento, avanzar hacia un sistema integrado de salud y fortalecer una universidad más abierta, plural y representativa. Hoy sumamos miradas, trayectorias y experiencias diferentes en un mismo proyecto. Porque la universidad que viene se construye ampliando, integrando y sumando. Este 23 de junio, vamos juntos. Gabriel Fidel + María Flavia Filippini Lista 7 #SumarUniversidad"

El acuerdo entre ambos sectores tiene carácter programático y se apoya en una serie de coincidencias vinculadas a:

La defensa de la autonomía universitaria ,

, El impulso al financiamiento del sistema ,

, La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas ,

, El fortalecimiento de la investigación, la extensión y la vinculación con Mendoza.

Desde Sumar Universidad remarcaron que la alianza no es solo electoral, sino que apunta a una futura gestión compartida, con eje en la construcción de consensos.

“La universidad pública se fortalece cuando es capaz de construir acuerdos amplios”, señalaron desde el espacio de Fidel al oficializar el entendimiento.

En paralelo, el candidato a rector cerró su campaña junto a autoridades electas de ocho de las 12 facultades, en una señal de respaldo institucional clave dentro de la UNCuyo.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "La universidad que viene la hacemos juntos. Nos reunimos con decanos y vicedecanos actuales, electos y consejeros superiores electos para escuchar los temas que importan en cada facultad y analizar prioridades. Planificar para construir en equipo. Unir para sumar. Las autoridades electas de facultades que estuvieron presentes fueron Silvina Furlotti (Facultad de Derecho), Augusto Roggiero (Ciencias Aplicadas a la Industria), Florencia Tarabelli (Ciencias Exactas y Naturales), Adriana Marra y Edgardo Boero (Odontología), Susana Salomón (Ciencias Médicas), David Martín (Ciencias Agrarias) y Miguel Gonzalez Gaviola (Ciencias Económicas). También participaron, Gustavo Zonana, y la vicedecana, Viviana Ceverino (Facultad de Filosofía y Letras)" View this post on Instagram

Del encuentro participaron decanos, vicedecanos y representantes al Consejo Superior, con quienes avanzaron en la definición de prioridades de gestión, entre ellas:

Una conducción coordinada entre rectorado y facultades ,

, La integración de todos los claustros en la toma de decisiones,

en la toma de decisiones, El cumplimiento de acuerdos institucionales previos.

Con ese esquema, Fidel busca mostrarse como el candidato de la “unidad amplia” dentro del oficialismo universitario, sumando sectores que, en la previa, habían competido por fuera.

Adriana García cerró con Ozollo y reforzó el frente opositor

Del otro lado, Adriana García también logró capitalizar uno de los respaldos clave que estaban en juego: el de Proyecto Universidad Abierta, el espacio que encabezaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

El apoyo se hizo visible en el acto de cierre de campaña, realizado en la Facultad de Arte y Diseño, donde participaron referentes estudiantiles, docentes y autoridades académicas.

Embed - Encuentro Plural on Instagram: "Esto no es un cierre, es el comienzo. Vamos a construir la universidad que soñamos. ¡Gracias a todos y todas las que nos acompañaron hoy! Con la fuerza de nuestros estudiantes, docentes, no docentes, egresados y egresadas. Con el apoyo de nuestros queridos compañeros de @proyectouniversidad.oficial Javier Ozollo y Fernanda Bernabé. ¡Todos juntos y juntas, el 23 hacemos historia! Este martes: Votá Encuentro Plural - Lista 2 Adriana García- Rectora @adrianauncuyo Ana Sisti- Vicerrectora @analourdessisti ¡Transformemos la UNCuyo! #ESCONELLAS #encuentroplural #uncuyo #eleccionesuncuyo" View this post on Instagram

“Esto no es un cierre, es el comienzo”, fue una de las consignas que bajaron desde Encuentro Plural, en un acto que buscó mostrar volumen político y capacidad de movilización.

La incorporación de ese espacio fortalece el armado opositor, que ya venía articulando con sectores vinculados al peronismo y el kirchnerismo universitario.

En ese sentido, García apunta a consolidar un bloque que exprese a quienes votaron por un cambio en la conducción de la UNCuyo, en línea con su lectura del resultado de la primera vuelta.

El respaldo de Ozollo resulta clave por el perfil de su electorado, integrado en buena medida por sectores de centroizquierda y agrupaciones con afinidad al peronismo universitario.

Gabriel Fidel y Adriana García El 23 de junio se vota en el balotaje de la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García, los candidatos.

Se viene el balotaje en la UNCuyo

Con los acuerdos ya definidos, la elección del próximo 23 de junio quedó planteada como una disputa entre dos modelos de conducción.

Por un lado, el oficialismo que encabeza Fidel, que apuesta a ampliar su base con sectores afines y experiencia de gestión dentro de la universidad.

Por el otro, la propuesta de García, que busca capitalizar el voto opositor y articular un frente más amplio con sectores políticos y académicos diversos.

En la primera vuelta, Fidel se impuso con el 37,06% de los votos, seguido por García con el 29,02%, mientras que Ozollo (18,45%) y Farrando (15,47%) quedaron fuera de la segunda instancia.

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo cuánto de ese caudal se trasladará efectivamente en el balotaje, en una elección donde la participación y la capacidad de movilización podrían resultar determinantes.