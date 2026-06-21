21 de junio de 2026
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Día del Apicultor en Argentina: por qué se celebra cada 21 de junio

Este 21 de junio se celebra el Día del Apicultor, una profesión cuya labor suele pasar desapercibida, pero que desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y en la producción agrícola.

Día del Apicultor en Argentina: por qué se celebra cada 21 de junio
Día del Apicultor en Argentina: por qué se celebra cada 21 de junio Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de junio, Argentina celebra el Día del Apicultor, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de miles de productores que desempeñan un papel fundamental en la generación de alimentos, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo de las economías regionales.

¿Por qué se celebra el Día del Apicultor el 21 de junio?

A diferencia de otras efemérides, el Día del Apicultor en Argentina no está vinculado a un acontecimiento histórico puntual ni al nacimiento de una figura destacada del sector. La fecha fue establecida por consenso entre instituciones y actores de la actividad apícola con el objetivo de homenajear a quienes se dedican a esta tarea y darle mayor visibilidad dentro del calendario nacional.

La elección del 21 de junio quizá tiene su relación con el inicio del invierno en Argentina, una etapa particular para la apicultura. Durante este período, las colmenas reducen significativamente su actividad y atraviesan la denominada invernada, mientras que los apicultores aprovechan el tiempo para realizar tareas de mantenimiento, preparación de materiales, capacitación y planificación de la próxima temporada productiva.

El Día del Apicultor representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes trabajan diariamente en el manejo y cuidado de las abejas. Más allá de la producción de miel, la labor apícola contribuye de manera decisiva a la polinización de cultivos y especies vegetales, un proceso esencial para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

También busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a las abejas, consideradas uno de los insectos más valiosos para el equilibrio ambiental. Su rol en la reproducción de numerosas plantas las convierte en aliadas indispensables para la producción agrícola y la preservación de los ecosistemas.

Fuente: Argentina.gob.ar

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