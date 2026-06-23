Inaugura este miércoles un nuevo sector de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: Espacio Costanera

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

La Terminal de Ómnibus de Mendoza dejará oficialmente atrás su tradicional rol de punto de partida y llegada de pasajeros. Este miércoles 23 de junio quedará inaugurado el nuevo Espacio Costanera , una ampliación que transforma al predio en un moderno centro comercial y de servicios pensado tanto para viajeros como para el público en general.

La apertura marca la culminación de una importante etapa del proceso de modernización que la estación viene desarrollando desde 2024 . El proyecto apunta a convertir a la terminal en un espacio de encuentro, compras y entretenimiento, con estándares similares a los de un aeropuerto internacional y una integración más fuerte con la actividad comercial de Guaymallén y el Gran Mendoza .

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es el sector concebido exclusivamente para la actividad comercial y recreativa . Allí funcionarán locales gastronómicos , comercios de primeras marcas y propuestas orientadas al esparcimiento familiar.

Entre las novedades más destacadas se encuentran:

Primer outlet deportivo de Mendoza , con productos de reconocidas marcas y precios competitivos.

Patio de comidas con la incorporación de cadenas internacionales como McDonald's y KFC, que se suman a la presencia de marcas tradicionales como Havanna y Helados Soppelsa .

Sector de entretenimiento infantil con máquinas electrónicas y juegos para niños.

Nuevos espacios pensados para familias y visitantes durante fines de semana y feriados.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, oficinas de alquiler Foto: Cristian Lozano

¿Un "shopping" en la terminal de ómnibus de Mendoza?

La apuesta busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal. La intención es que el complejo se convierta en una alternativa de paseo, compras y gastronomía para quienes no necesariamente utilizan el transporte de pasajeros. Además de la propuesta comercial, la remodelación incluyó mejoras destinadas a optimizar la experiencia de los viajeros.

En rigor, el nuevo sector cuenta con plataformas exclusivas para servicios especiales, como contingentes estudiantiles, viajes de egresados y delegaciones deportivas. También se incorporó un amplio hall de espera, diseñado para que familiares y acompañantes puedan permanecer en el lugar con mayor comodidad y seguridad mientras esperan la partida o llegada de los micros.

Otro de los incentivos previstos es la implementación de beneficios en el estacionamiento para quienes concurran específicamente a consumir en los locales comerciales, una medida que busca fortalecer la actividad del nuevo polo.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, dársenas Foto: Cristian Lozano

La inauguración tendrá además un fuerte impacto económico. Según datos difundidos por la administración del predio, el proyecto permite la generación de alrededor de 400 empleos directos y más de 1.000 puestos de trabajo indirectos, consolidando a la Terminal de Mendoza como uno de los principales centros comerciales y de servicios del área metropolitana.

Con esta transformación, la histórica estación mendocina inicia una nueva etapa en la que el transporte convivirá con el comercio, la gastronomía y el entretenimiento, en un espacio que aspira a convertirse en un nuevo punto de referencia para los habitantes de la provincia.