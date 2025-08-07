San Cayetano: historia, significado y por qué se celebra el 7 de agosto en Argentina

Cada 7 de agosto , San Cayetano convoca a miles de fieles católicos en Argentina . Esta efeméride religiosa recuerda al santo italiano, patrono del pan y el trabajo , con procesiones y oraciones. Es una fecha cargada de fe y agradecimiento que crece cada año.

Cada 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano , una figura central en la fe popular, especialmente en Argentina . La fecha recuerda la muerte de Cayetano de Thiene , un presbítero italiano nacido el 1 de octubre de 1480 , quien dedicó su vida a la caridad y a la reforma espiritual de la Iglesia.

Conmemoración Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos , hoy es recordado por su profunda vocación de servicio, en especial por su lucha contra la pobreza . En 1671 , el papa Clemente X lo canonizó por su obra pastoral y compromiso con los más necesitados.

Tras sentir un llamado divino para “realizar una gran obra”, Cayetano se trasladó a Roma en 1506 , donde acompañó al papa Julio II hasta su fallecimiento . Murió el 7 de agosto de 1547 , a los 66 años , fecha que la Iglesia Católica estableció como su día de celebración.

Cuándo y cómo se comenzó a recordar a San Cayetano en Argentina

En Argentina, la devoción a San Cayetano comenzó a tomar fuerza durante la década de 1930, impulsada por el padre Domingo Falgioni, quien fue párroco del barrio porteño de Liniers entre 1928 y 1938. En esa época, ante la falta de recursos, los fieles solían recibir estampas del santo como símbolo de fe y esperanza.

En la fecha, se llevan adelante varios actos y peregrinaciones que reúnen a fieles ante las dificultades económicas.

Pan, paz y trabajo: tres oraciones para San Cayetano

Estas son algunas de las oraciones más populares dedicadas a San Cayetano, recitadas por los fieles en su día y a lo largo del año:

Oración I

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresan las gracias que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir)

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Jaculatoria. Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia.

Fuente: El Cronista / aciprensa.