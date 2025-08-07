Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza oficializó una modificación visual en los taxis. De qué se trata la medida que deberán cumplir los vehículos.

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis.

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves una modificación visual en los taxis, con el objetivo de modernizar su imagen y mejorar la identificación de las unidades. La medida fue oficializada a través de la Resolución 1117, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición, emitida por la Subsecretaría de Transporte, establece que el número del aditamento ubicado en las puertas y parte trasera de los vehículos deberá presentarse en color amarillo, reemplazando el blanco utilizado hasta ahora. El cambio será obligatorio para todos los vehículos nuevos que ingresen al servicio a partir de la publicación de esta norma, así como para los 0KM que reemplacen unidades habilitadas anteriormente.

El Gobierno de Mendoza busca "modernizar" el diseño de los taxis

Según la normativa, el nuevo esquema tiene como finalidad "mejorar la percepción general por parte de los usuarios del servicio, proyectando una imagen de modernidad y vanguardismo", además de facilitar la organización de la información visual externa, como los datos de contacto para consultas y sugerencias, y la marca del Ente de la Movilidad Provincial.

Esta actualización se enmarca dentro del artículo 48 del Decreto 1512/18, que habilita solo a los vehículos que cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la Ley N° 9086 y con las condiciones de circulación previstas por la Ley de Seguridad Vial N° 9024. Ese mismo artículo faculta a la autoridad de aplicación a determinar el diseño y color de los taxis mediante resolución.

pedido_286417_06082025

