¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles Foto hecha con IA | Sitio Andino

Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tus días libres , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer … y acá te contamos qué actividades no te podés perder este finde.

La pizza es una de las comidas más tradicionales y sus distintas variedades siguen conquistando a todos. Por eso, en esta ocasión, te mostramos tres lugares para disfrutar de los mejores sabores:

Pizzería Capri es uno de los locales más emblemáticos de la ciudad, con una larga trayectoria que la posiciona como un clásico de la gastronomía mendocina. Ubicada en pleno centro (Lavalle 109), se destaca por su propuesta tradicional, especialmente por sus pizzas al molde al estilo porteño, sus fugazzetas y una amplia variedad de opciones clásicas, caracterizadas por ser abundantes, rápidas y con ese toque casero que la hace tan popular entre locales y visitantes. Almacén de Pizzas Mendoza es una propuesta moderna ubicada en una de las zonas más concurridas de la ciudad, sobre la avenida Arístides, y se destaca por ofrecer pizzas de estilo gourmet con masa fina y crocante, combinaciones innovadoras y opciones para distintos gustos. Kentucky es la llegada a la provincia de una de las cadenas de pizzerías más tradicionales del país, con más de 80 años de historia, y se encuentra ubicada dentro del Mendoza Shopping, en Guaymallén. Su propuesta se centra en pizzas al molde al estilo porteño, con masa alta y abundante muzzarella, pensadas para una experiencia rápida, accesible y sin complicaciones.

amigas, restaurante, pizza Tres pizzerías imperdibles en Mendoza para disfrutar de sabores únicos

Si estás en Mendoza no te podés perder esta agenda cultural

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

La tercera edición de la Batalla de Lomos se realizará el viernes 20 de marzo a las 20 horas en la intersección de Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo, en Los Corralitos, Guaymallén. Se trata de un evento gastronómico que enfrenta a dos reconocidos locales (Café Kanela y El Quincho Parrilla) en una competencia para definir quién prepara el mejor lomo mendocino, con degustaciones para el público, música en vivo y un jurado especializado que elegirá al ganador. La Fiesta Provincial del Canto y la Melesca 2026 se celebrará el sábado 21 de marzo desde las 19 en el Club Los Barriales, Junín, con una propuesta que combina música en vivo, tradición y gastronomía. El evento incluirá la elección y coronación de la Reina Provincial de la Melesca, además de presentaciones de artistas como Los Trovadores de Cuyo, Los Filippis y Carlos Cabrillana, junto a ballets folklóricos, feria de artesanos, patios de comida típica y food trucks. El Festival del Malbec y el Olivo 2026 se realizará del 21 al 23 de marzo desde las 18 en el Parque Metropolitano Sur de Maipú, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y degustaciones de vino y productos olivícolas. Se trata de uno de los eventos más importantes del departamento.

Si viajás al Valle de Uco, no te podés perder estas opciones

El Valle de Uco es una de las regiones más impactantes de la provincia y está conformado por los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, al pie de la Cordillera de los Andes. Sus paisajes, combinados con historia y gastronomía, lo convierten en un destino único durante todo el año.

Manzano Histórico Manzano Histórico, un sitio cargado de historia

Entre sus imperdibles aparece la Laguna del Diamante, una reserva natural al pie del volcán Maipo, reconocida por sus aguas cristalinas y su entorno ideal para el trekking y la desconexión total. También se destaca el Manzano Histórico, un sitio cargado de historia vinculado al paso de San Martín, que hoy ofrece senderos y espacios recreativos en plena montaña. A esto se suma el circuito de bodegas y la Ruta del Vino, con experiencias gastronómicas y enoturísticas de primer nivel, que terminan de consolidar al valle como uno de los destinos más completos y atractivos de Mendoza.

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