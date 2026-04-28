Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este martes 28 de abril

Tránsito en Mendoza hoy martes 28 de abril. Foto: Yemel Fil

Por Analía Martín







Durante este martes 28 de abril de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Hoy algunos semáforos no funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza A continuación se detallan los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada:

Patricias Mendocinas entre Espejo y Rivadavia: cerrado por tareas de pavimentación. Reducciones de calzada y tránsito restringido Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer : los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.

: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. Leónidas Aguirres entre Moyano y Tiburcio Benegas : tránsito interrumpido por tareas de pavimentación.

: tránsito interrumpido por tareas de pavimentación. 9 de Julio y Gutiérrez : calzada reducida solo se habilita la traza izquierda.

: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides : se habilita un solo carril por reparación de pavimento.

: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam

por trabajos de Aysam Rioja y Corrientes /Rioja y Vicente Zapata: por trabajos de reparación. Así funcionan los semáforos hoy 28 de abril Los semáforos no funcionan con normalidad.

San Juan y Morón: los semáforos funcionan intermitentes Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.

hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.