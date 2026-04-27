27 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael habilitó el nuevo corredor de avenida El Libertador: mejor conectividad y desarrollo urbano

La obra en San Rafael abarca 2 kilómetros de asfalto, iluminación LED y mejoras integrales que optimizan la circulación y potencian el crecimiento de la zona.

El intendente Omar Félix recorrió el nuel Corredor de Avenida El Libertador.

El intendente Omar Félix recorrió el nuel Corredor de Avenida El Libertador.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael concluyó una de las obras viales más importantes de los últimos tiempos: el nuevo corredor de la avenida El Libertador, que ya se encuentra habilitado para la circulación.

La intervención se extiende desde Irene Curie hasta Vélez Sarsfield, con aproximadamente 2.000 metros de asfalto que transformaron por completo una traza que anteriormente era de suelo natural.

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Una obra clave para la conectividad

El intendente Omar Félix recorrió el nuevo corredor y destacó el impacto del proyecto: “se trata de una obra largamente planificada que mejora la conectividad, vinculando barrios y accesos a zonas como Rama Caída, Los Claveles, Cañada Seca y Valle Grande”.

En ese sentido, remarcó que no solo mejora la circulación, sino que también impulsa el desarrollo urbano en toda la zona.

Intervención integral y mejoras en el tránsito

Además del pavimento, la obra incluyó la instalación de más de 120 luminarias LED y se prevé avanzar próximamente con tareas de demarcación y mejoras complementarias.

La secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, explicó que el nuevo corredor permitirá descomprimir arterias clave como Vélez Sarsfield, optimizando el tránsito en sectores con fuerte crecimiento poblacional.

Impacto en el entorno

El paso de una calle de suelo natural a una vía ágil y segura ya comienza a reflejarse en el entorno. La mejora en la infraestructura potencia el desarrollo de nuevos loteos, construcciones y revaloriza la zona, generando oportunidades de inversión y crecimiento para el departamento.

Embed - NUEVO CORREDOR DE AVENIDA EL LIBERTADOR

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