"Respira San Rafael": realizan una jornada gratuita de yoga en la Villa 25 de Mayo

La Dirección de Turismo del Municipio de San Rafael realizará una nueva edición del programa “Respira San Rafael” , una propuesta orientada al turismo de bienestar que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia de relajación y conexión con el entorno natural.

La actividad se desarrollará este sábado 13 de junio a las 15.30 en el espacio Villa Bonita , ubicado en la Villa 25 de Mayo . Allí se realizará una clase gratuita de yoga abierta a turistas, sanrafaelinos y residentes de distritos cercanos que deseen participar de una experiencia pensada para el bienestar físico y mental.

La jornada estará a cargo de Agustina Bozzano , profesora de yoga e informadora turística, quien guiará una práctica apta para todas las edades y niveles de experiencia. Al finalizar la actividad, los participantes compartirán una merienda comunitaria .

Quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa a través del sitio web www.sanrafaelturismo.gov.ar o comunicarse al WhatsApp de la Dirección de Turismo: 2604 359054 .

Por esos mismos canales también se podrán realizar consultas o solicitar más información sobre la propuesta.

Una apuesta al turismo de bienestar

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el turismo de bienestar, promoviendo espacios de encuentro, relajación y disfrute en escenarios naturales y patrimoniales del departamento.

“Seguimos trabajando en propuestas vinculadas al bienestar porque creemos que nuestros paisajes y atractivos turísticos son el escenario ideal para generar momentos de pausa, relajación y conexión, tanto para quienes nos visitan como para los propios sanrafaelinos”, destacó la directora de Turismo, Victoria Contardo.