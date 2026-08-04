Cómo actúa la Policía de Mendoza en situaciones de riesgo inminente con personas en crisis

Ante episodios de crisis en los que una persona pone en riesgo su vida, la Policía de Mendoza activa un protocolo de intervención que prioriza la contención, la negociación y el resguardo de la integridad física de todos los involucrados. En estos procedimientos interviene la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) , que cuenta con negociadores especializados para asistir en este tipo de emergencias.

En los últimos días, este protocolo fue aplicado en dos intervenciones de alto riesgo , desarrolladas en el departamento de San Rafael y en la localidad de Valle Grande , donde el trabajo coordinado entre efectivos policiales y especialistas permitió resolver ambas situaciones sin consecuencias fatales.

El primer caso tuvo lugar en Valle Grande , donde un hombre amenazaba con arrojarse desde el paredón del dique . Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, un ciudadano advirtió la situación y alertó al 911. Una vez en el lugar, los policías evitaron una aproximación brusca y comenzaron a dialogar con el hombre desde una distancia prudente, mientras solicitaban apoyo sanitario y notificaban la situación al centro de operaciones.

La instancia de negociación resultó determinante. Durante 40 minutos , un efectivo mantuvo una conversación constante con la persona en crisis mientras recibía, por vía telefónica, instrucciones de una negociadora especializada que se encontraba en la Ciudad de Mendoza.

Cabe destacar que los negociadores están ubicados en Mendoza y no en el departamento de San Rafael. Es por este motivo es que se comunicaron con el efectivo policial mientras tomaban un helicóptero que los trasladaba al Sur. Mientras aguardaban la llegada de los negociadores, el uniformado abordó temas cotidianos con el objetivo de generar un vínculo de confianza, una estrategia que facilitó la intervención posterior del equipo especializado.

Esto tuvo lugar porque habían terceros que le gritaban "tirate", lo que podría considerarse como instigación al suicidio. De esta manera, cuando los negociadores arribaron al lugar, esa relación ya estaba establecida, lo que favoreció una resolución segura del episodio. Además, la labor de dos uniformados merece ser reconocida, ya que la actuación fue profesional ante la falta de equipos especiales en el Sur mendocino.

Una rápida intervención de efectivos policiales evitó una tragedia

El segundo de los episodios ocurrió en San Rafael, donde un adolescente de 15 años amenazaba con arrojarse desde el helipuerto de un hospital de ese departamento.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales aseguraron la escena, establecieron contacto con el adolescente y trabajaron para mantener la situación bajo control. Paralelamente, dieron aviso al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y solicitaron la intervención de la Fuerza de Operaciones Especiales, cuyo equipo cuenta con negociadores capacitados para este tipo de situaciones.

En estos procedimientos interviene la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que cuenta con negociadores especializados. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

De acuerdo con la información oficial, el adolescente desistió de su accionar a los pocos minutos, por lo que la emergencia pudo resolverse antes de que fuera necesario un despliegue operativo de mayor magnitud.

El valor del trabajo coordinado

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones requieren una actuación coordinada entre los policías que llegan en primera instancia, los negociadores especializados, el Centro Estratégico de Operaciones y los servicios de emergencia.

La aplicación de protocolos específicos, el diálogo y la contención constituyen herramientas fundamentales para abordar este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar la vida y brindar una respuesta adecuada a personas que atraviesan una crisis.

*Con producción periodística de Cristian Pérez Barceló.