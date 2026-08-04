4 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Policía de Mendoza

Cómo actúa la Policía de Mendoza en situaciones de riesgo inminente con personas en crisis

La Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) intervino en dos episodios ocurridos en San Rafael. De qué se trata el trabajo coordinado entre policías y negociadores especializados.

Este tipo de intervenciones requieren una actuación coordinada

Este tipo de intervenciones requieren una actuación coordinada

 Por Carla Canizzaro

Ante episodios de crisis en los que una persona pone en riesgo su vida, la Policía de Mendoza activa un protocolo de intervención que prioriza la contención, la negociación y el resguardo de la integridad física de todos los involucrados. En estos procedimientos interviene la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que cuenta con negociadores especializados para asistir en este tipo de emergencias.

En los últimos días, este protocolo fue aplicado en dos intervenciones de alto riesgo, desarrolladas en el departamento de San Rafael y en la localidad de Valle Grande, donde el trabajo coordinado entre efectivos policiales y especialistas permitió resolver ambas situaciones sin consecuencias fatales.

En Valle Grande la negociación de 40 minutos fue decisiva

El primer caso tuvo lugar en Valle Grande, donde un hombre amenazaba con arrojarse desde el paredón del dique. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, un ciudadano advirtió la situación y alertó al 911. Una vez en el lugar, los policías evitaron una aproximación brusca y comenzaron a dialogar con el hombre desde una distancia prudente, mientras solicitaban apoyo sanitario y notificaban la situación al centro de operaciones.

Durante 40 minutos, un efectivo mantuvo una conversación constante con la persona en crisis.

Durante 40 minutos, un efectivo mantuvo una conversación constante con la persona en crisis.

La instancia de negociación resultó determinante. Durante 40 minutos, un efectivo mantuvo una conversación constante con la persona en crisis mientras recibía, por vía telefónica, instrucciones de una negociadora especializada que se encontraba en la Ciudad de Mendoza.

Cabe destacar que los negociadores están ubicados en Mendoza y no en el departamento de San Rafael. Es por este motivo es que se comunicaron con el efectivo policial mientras tomaban un helicóptero que los trasladaba al Sur. Mientras aguardaban la llegada de los negociadores, el uniformado abordó temas cotidianos con el objetivo de generar un vínculo de confianza, una estrategia que facilitó la intervención posterior del equipo especializado.

Esto tuvo lugar porque habían terceros que le gritaban "tirate", lo que podría considerarse como instigación al suicidio. De esta manera, cuando los negociadores arribaron al lugar, esa relación ya estaba establecida, lo que favoreció una resolución segura del episodio. Además, la labor de dos uniformados merece ser reconocida, ya que la actuación fue profesional ante la falta de equipos especiales en el Sur mendocino.

Una rápida intervención de efectivos policiales evitó una tragedia

El segundo de los episodios ocurrió en San Rafael, donde un adolescente de 15 años amenazaba con arrojarse desde el helipuerto de un hospital de ese departamento.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales aseguraron la escena, establecieron contacto con el adolescente y trabajaron para mantener la situación bajo control. Paralelamente, dieron aviso al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y solicitaron la intervención de la Fuerza de Operaciones Especiales, cuyo equipo cuenta con negociadores capacitados para este tipo de situaciones.

En estos procedimientos interviene la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que cuenta con negociadores especializados.

En estos procedimientos interviene la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que cuenta con negociadores especializados.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente desistió de su accionar a los pocos minutos, por lo que la emergencia pudo resolverse antes de que fuera necesario un despliegue operativo de mayor magnitud.

El valor del trabajo coordinado

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones requieren una actuación coordinada entre los policías que llegan en primera instancia, los negociadores especializados, el Centro Estratégico de Operaciones y los servicios de emergencia.

La aplicación de protocolos específicos, el diálogo y la contención constituyen herramientas fundamentales para abordar este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar la vida y brindar una respuesta adecuada a personas que atraviesan una crisis.

*Con producción periodística de Cristian Pérez Barceló.

Temas
Seguí leyendo

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

Brutal homicidio de un menor de 15 años en Ciudad

Importante secuestro de cables robados: un detenido

El olfato de los perros policías permitió esclarecer dos robos en el Valle de Uco

Lo detuvieron tras robar y causar daños en un hogar de niños

Así fueron los operativos que realizó la Policía en distintos puntos de Mendoza

Así fue el operativo que permitió rescatar a un grupo perdido en el Mirador de los Cóndores

Crece la preocupación por los hurtos en uno de los departamentos del sur mendocino

Lee además
Auto desmantelado en Tupungato. video

Lo encontraron desarmando un auto bajo una lona: el vehículo era robado
El incendio generó un importante despliegue de bomberos y policías. 

Importante despliegue policial por un incendio en Guaymallén
LO QUE SE LEE AHORA
Ladrones durante un intento de robo en el barrio Supe.

Video: ladrones en los techos de las casas del barrio Supe

Las Más Leídas

Las deudas ya no solo generan preocupación económica: también crecen las denuncias por hostigamiento durante las cobranzas.

Las deudas ya no solo preocupan por la mora: crecen las denuncias por amenazas y hostigamiento en las cobranzas

Pérdidas casi totales en la casa donde se produjo el siniestro.

Video: un hombre con problemas de adicción incendió la casa de su padre y fue reducido con una Taser

Ladrones durante un intento de robo en el barrio Supe.

Video: ladrones en los techos de las casas del barrio Supe

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores: estado, horario y demoras para este 4 de agosto.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Mendoza reforzó la atención en salud mental con una red de 15 hospitales que cuentan con guardias las 24 horas.

Mendoza amplió la red de atención en salud mental: cuáles son los 15 hospitales con guardia las 24 horas