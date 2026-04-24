Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este viernes 24 de abril.

Por Analía Martín 24 de abril de 2026 - 07:00
Durante este viernes 24 de abril de 2026,
el opera temprano con tránsito en la Ciudad de Mendoza importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Hoy algunos semáforos no funcionan con normalidad.
Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza
A continuación se detallan los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada:
Patricias Mendocinas entre Espejo y Rivadavia: cerrado por tareas de pavimentación. Reducciones de calzada y tránsito restringido
Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:
Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. Leónidas Aguirres entre Moyano y Tiburcio Benegas: tránsito interrumpido por tareas de pavimentación. 9 de Julio y Gutiérrez: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. Espejo entre España y Mitre: no se podrá estacionar por un acto en la Legislatura. Así funcionan los semáforos hoy 24 de abril
Los semáforos no funcionan con normalidad.
San Juan y Morón: los semáforos funcionan intermitentes Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.
Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre
transporte público en Mendoza .