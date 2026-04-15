Cortes de tránsito en la Municipalidad de Mendoza: qué calles están afectadas por obras

La Municipalidad de Mendoza informó el estado actual de distintas arterias donde se llevan a cabo obras de reconstrucción de calzadas , en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.

Según detallaron desde el municipio, el programa contempla la intervención de más de 143 cuadras , lo que representa aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada, con una importante inversión.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 15 de abril

Hasta el momento , ya se han concretado más de 130 cuadras y se prevé completar el total en el corto plazo. El objetivo de estas obras es optimizar la circulación vehicular y peatonal en la Ciudad.

En calle Necochea , se realizan tareas de fresado para luego colocar la capa asfáltica en el tramo comprendido entre Mitre y Belgrano, por lo que el paso vehicular se encuentra momentáneamente interrumpido.

Desde el municipio indicaron que los trabajos avanzan a razón de una cuadra por día, con el fin de reducir el impacto en el tránsito. En tanto, ya quedó habilitado el sector comprendido entre San Martín y Mitre, donde las tareas fueron finalizadas.

Otro de los puntos intervenidos es la calle Patricias Mendocinas, donde se ejecutan trabajos de reconstrucción de losas en el tramo de Espejo a Rivadavia. En este caso, rige un corte total de circulación vehicular.

Por su parte, en Arístides Villanueva, entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, también se registra un corte total de tránsito, con excepción de frentistas. Allí se desarrolla una obra privada a cargo de la empresa Criba, vinculada a la ampliación de la red sanitaria.

Un plan de obras en avance

Estas intervenciones forman parte de un plan integral que busca mejorar la infraestructura vial de la Ciudad y brindar mejores condiciones de circulación para vecinos y visitantes.