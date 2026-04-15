Cortes de tránsito en la Municipalidad de Mendoza: qué calles están afectadas por obras

La Municipalidad de Mendoza informó el estado actual de distintas arterias donde se llevan a cabo obras de reconstrucción de calzadas, en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.
Los trabajos de la Municipalidad de Mendoza avanzan por etapas para reducir el impacto en el tránsito.
La Municipalidad de Mendoza informó el estado actual de distintas arterias donde se llevan a cabo obras de reconstrucción de calzadas, en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.
Según detallaron desde el municipio, el programa contempla la intervención de más de 143 cuadras, lo que representa aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada, con una importante inversión.
Hasta el momento, ya se han concretado más de 130 cuadras y se prevé completar el total en el corto plazo. El objetivo de estas obras es optimizar la circulación vehicular y peatonal en la Ciudad.
En calle Necochea, se realizan tareas de fresado para luego colocar la capa asfáltica en el tramo comprendido entre Mitre y Belgrano, por lo que el paso vehicular se encuentra momentáneamente interrumpido.
Desde el municipio indicaron que los trabajos avanzan a razón de una cuadra por día, con el fin de reducir el impacto en el tránsito. En tanto, ya quedó habilitado el sector comprendido entre San Martín y Mitre, donde las tareas fueron finalizadas.
Otro de los puntos intervenidos es la calle Patricias Mendocinas, donde se ejecutan trabajos de reconstrucción de losas en el tramo de Espejo a Rivadavia. En este caso, rige un corte total de circulación vehicular.
Por su parte, en Arístides Villanueva, entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, también se registra un corte total de tránsito, con excepción de frentistas. Allí se desarrolla una obra privada a cargo de la empresa Criba, vinculada a la ampliación de la red sanitaria.
Estas intervenciones forman parte de un plan integral que busca mejorar la infraestructura vial de la Ciudad y brindar mejores condiciones de circulación para vecinos y visitantes.