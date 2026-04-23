Mendoza de luto: murió Oscar Puebla, figura del jazz y la música cuyana

La música de Mendoza atraviesa otra pérdida significativa tras conocerse la muerte del reconocido músico Oscar Puebla . A través de un sentido mensaje, el Ministerio de Cultura provincial confirmó la triste noticia y despidió a un artista que dejó una huella en el jazz local y en la guitarra de seis cuerdas .

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A los 51 años , el destacado guitarrista falleció luego de permanecer internado durante varios días .

Con su partida se va una figura de sólida trayectoria musical, con impacto no solo a nivel provincial. Autor de composiciones propias y referente del jazz brasileño y latino , también es recordado por su trabajo junto a Mercedes Sosa y por haber obtenido un Latin Grammy .

Su carrera también estuvo ligada a reconocidas formaciones como Markama, el Oscar Puebla Trío y el dúo Crescitelli-Puebla, además de múltiples colaboraciones con otros artistas internacionales y bandas.

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En el ámbito académico, tuvo una destacada labor como docente e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La Fiesta Nacional de la Vendimia lo contó en dos oportunidades como director musical. Recientemente, en el marco de los 90 años de la celebración, fue homenajeado junto a otros artistas en una placa conmemorativa que hoy puede verse en el teatro griego Frank Romero Day.

Su partida se suma, en el mismo mes, a la de Felipe Staiti. El reconocido integrante de Los Enanitos Verdes se encontraba internado en el Hospital Italiano con un cuadro complejo provocado por una bacteria, hasta que en las últimas horas del 13 de abril el nosocomio confirmó su fallecimiento a los 64 años.