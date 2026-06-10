Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas: por qué se recuerda el 10 de junio

Cada 10 de junio , Argentina conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas , las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico . La fecha recuerda un acontecimiento clave en la historia nacional y reafirma el reclamo de soberanía sobre estos territorios . Además, constituye una oportunidad para reflexionar sobre un tema que ocupa un lugar central en la memoria colectiva y en la política exterior argentina .

La elección de esta fecha se remonta al 10 de junio de 1829 , cuando el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos . En ese contexto, Luis Vernet fue designado como máxima autoridad del territorio, convirtiéndose en el primer comandante político y militar de las islas .

Una fecha para recordar y reclamar: por qué se recuerda el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas.

Vernet ya residía en Puerto Soledad junto a su familia, colonos, gauchos provenientes de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones . Su nombramiento representó un paso importante en la organización administrativa y política de las Malvinas bajo jurisdicción argentina.

Sin embargo, esta situación se vio interrumpida el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio. Desde entonces, la cuestión de las Malvinas se convirtió en uno de los principales ejes de la política exterior argentina.

Una fecha de importancia para Argentina

El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico tiene un profundo significado histórico, político y simbólico para el país. La conmemoración busca mantener vigente el reclamo argentino de soberanía y recordar los antecedentes históricos que sustentan esa posición.

A lo largo de casi dos siglos, los distintos gobiernos argentinos han sostenido de manera ininterrumpida el reclamo sobre las islas a través de los mecanismos previstos por el derecho internacional. En ese sentido, la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía continúa siendo un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.

La fecha también invita a reflexionar sobre la relevancia estratégica de las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico, tanto por su ubicación geográfica como por su importancia histórica, política, económica y científica.

Cada 10 de junio, actos oficiales, actividades educativas y diversas iniciativas en todo el país renuevan el compromiso con la memoria histórica y con la defensa de los derechos argentinos sobre estos territorios, reafirmando una causa que sigue siendo parte fundamental de la identidad nacional.

Fuente: Argentina.gob.ar