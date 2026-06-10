Deporte de alta competencia: Mendoza lanza un nuevo protocolo de control médico.

El Gobierno de Mendoza oficializó una reestructuración profunda en los controles de salud para el deporte de alta competencia. A través de la Resolución N° 1013, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud y Deportes, aprobó el nuevo "Protocolo de Evaluación Preparticipativa y Certificación de Aptitud Física para Deportistas Federados" .

La normativa surge tras detectarse una gran heterogeneidad en los criterios de los exámenes médicos según la disciplina o la institución. Con este lanzamiento, el Estado provincial busca estandarizar un piso mínimo de exigencia sanitaria para proteger a los atletas ante las altas exigencias psicofísicas del deporte federado.

16 Impecable actuación de los deportistas sanrafaelinos en la final provincial de atletismo de los Juegos Evita 2016. Jueves 11 08 16

El nuevo protocolo y su correspondiente Matriz de Evaluación establecen de manera unificada qué prácticas son obligatorias. Según el Artículo 3º de la norma, los controles pueden ser realizados por cualquier profesional médico legalmente habilitado , tanto en centros de salud públicos como privados que cuenten con la habilitación correspondiente.

Asimismo, las autoridades aclararon que este protocolo representa un estándar mínimo. Esto significa que el certificado de aptitud no limita la autonomía del médico interviniente, quien mantiene la facultad y responsabilidad de solicitar estudios complementarios, interconsultas o fijar restricciones específicas si el estado del deportista lo requiere.

hospital lujan de cuyo, medico, clinico, enfermedad, estetoscopio, clinica, medicina, doctor, Los controles los podrá realziar cualquienprofesional médico legalmente habilitado, tanto en centros de salud públicos como privados. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cambio clave en el calendario: ¿quiénes deben adelantar el trámite?

Para evitar la habitual saturación de los centros médicos y guardias hospitalarias que ocurre a comienzos de cada año con el inicio de las temporadas deportivas, la resolución implementa un régimen transitorio de adecuación de vencimientos.

El nuevo esquema se aplicará de la siguiente manera:

Certificados vigentes: todos los aptos médicos emitidos antes de esta resolución mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento que figure en el documento.

todos los aptos médicos emitidos antes de esta resolución mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento que figure en el documento. Vencimientos en enero, febrero o marzo: los deportistas cuyos certificados venzan en el primer trimestre del próximo año deberán realizar la renovación de manera anticipada entre los meses de julio y diciembre de este año . El cronograma específico será coordinado y difundido por la Subsecretaría de Deportes.

los deportistas cuyos certificados venzan en el primer trimestre del próximo año . El cronograma específico será coordinado y difundido por la Subsecretaría de Deportes. Extensión de la vigencia: los nuevos certificados que se emitan bajo este período extraordinario de adecuación tendrán una validez de doce (12) meses contados a partir del día de su emisión.