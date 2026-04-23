El hijo de una jueza, detenido en los allanamientos en Guaymallén

Uno de los allanamientos realizados este jueves en Guaymallén.

El mega operativo desplegado por la Policía de Mendoza en Guaymallén para realizar 28 allanamientos en el marco de distintas causas de robo , varios de estas contra una banda de falsos policías, terminó con 14 detenidos, entre ellos el hijo de una jueza que ya ha tenido varios roces con la justicia.

Se trata de Pedro Alonso, quien fue capturado tras un allanamiento en el barrio privado Sol Andino y ahora permanece aprehendido a disposición de la justicia.

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Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron

Según fuentes judiciales, en las próximas horas el hombre será sometido a una declaración informativa , donde los investigadores lo indagarán sobre varios hechos delictivos. Del resultado de esa instancia y otros informes, se definirá si es imputado o no.

No es la primera vez que Alonso es acusado por robos o delitos vinculados a la comercialización ilegal de autopartes. En varias ocasiones fue detenido y acusado formalmente por hurtos de vehículos y ruedas. Ahora es investigado en el marco de al menos 14 atracos ocurridos desde el 2024 a la fecha.

Múltiples allanamientos en Guaymallén por causas de robo agravado

Según se anunció oficialmente, los allanamientos se realizaron, en gran parte, para desbaratar una banda que estaría cometiendo una serie de delitos bajo una importante organización criminal.

allanamiento guaymallen mercedes rus La ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, en uno de los allanamientos en Guaymallén.

La propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, indicó que el clan funcionaba como “una asociación ilícita”, concretando robos al estilo entraderas, pero también hurtos de vehículos y venta de autopartes, entre otros.

En los 28 allanamientos, la policía encontró autos con pedido de secuestro, auto partes, armas de fuego, un ladrillo de cocaína, cogollos de marihuana y objetos de importancia para las causas en trámite.

Además, se secuestraron autopartes, un vehículo con pedido de secuestro, una escopeta, un arma, un ladrillo de cocaína y cogollos de marihuana.

Uno de los procedimientos fue en una casa del barrio privado Sol Andino, en Guaymallén, donde fue apresado Alonso. Efectivos que participaron de la medida mostraron su sorpresa al indicar que la vivienda no tenía ningún servicio básico.

Ahora distintas fiscalías están interviniendo en las causas mencionadas -dependiendo los delitos- y en las próximas horas se definirá la acusación tanto para Alonso como para los otros 13 detenidos.