Un grave accidente vial en Luján de Cuyo dejó a una adolescente en estado crítico

Un grave accidente vial se registró este jueves al mediodía en Luján de Cuyo , donde un motociclista de 22 años atropelló a una menor de edad, que permanece internada en estado crítico .

El hecho ocurrió cerca de las 14 en la intersección de calle San Martín y Mosconi , en la localidad de Carrodilla . De acuerdo con fuentes policiales, el joven circulaba hacia el sur por San Martín cuando, por causas que se investigan, embistió a la adolescente que intentaba cruzar la calzada .

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Un accidente en Ruta 40 dejó a un motociclista con lesiones tras un fuerte impacto

Como consecuencia del fuerte impacto, la joven de 14 años sufrió politraumatismos graves . Fue asistida en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada de urgencia al hospital Español .

En el centro asistencial, los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones, por lo que la menor quedó internada en delicado estado de salud .

Ambulancia - Mendoza Como consecuencia del fuerte impacto, la joven de 14 años sufrió politraumatismos graves Foto: ilustrativa

El conductor se desplazaba en una motocicleta Honda 150 y viajaba acompañado por otro joven de su misma edad. Ambos resultaron ilesos.

En tanto, personal de tránsito le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que investiga las circunstancias del siniestro.