23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un grave accidente vial en Luján de Cuyo dejó a una adolescente en estado crítico

El siniestro ocurrió en Carrodilla cuando la víctima intentaba cruzar la calle. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Fue traslada de urgencia al hospital Español

Fue traslada de urgencia al hospital Español

archivo sitioandino.com.ar
Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial se registró este jueves al mediodía en Luján de Cuyo, donde un motociclista de 22 años atropelló a una menor de edad, que permanece internada en estado crítico.

El hecho ocurrió cerca de las 14 en la intersección de calle San Martín y Mosconi, en la localidad de Carrodilla. De acuerdo con fuentes policiales, el joven circulaba hacia el sur por San Martín cuando, por causas que se investigan, embistió a la adolescente que intentaba cruzar la calzada.

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Como consecuencia del fuerte impacto, la joven de 14 años sufrió politraumatismos graves. Fue asistida en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada de urgencia al hospital Español.

En el centro asistencial, los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones, por lo que la menor quedó internada en delicado estado de salud.

Ambulancia - Mendoza
Como consecuencia del fuerte impacto, la joven de 14 años sufrió politraumatismos graves

Como consecuencia del fuerte impacto, la joven de 14 años sufrió politraumatismos graves

El conductor se desplazaba en una motocicleta Honda 150 y viajaba acompañado por otro joven de su misma edad. Ambos resultaron ilesos.

En tanto, personal de tránsito le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que investiga las circunstancias del siniestro.

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