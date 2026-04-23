Imputaron a Marcelo D'Agostino por violencia de género y analizan si algunos delitos prescribieron

El delito de mayor gravedad en la denuncia es el de abuso sexual, aunque por el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , fue imputado por la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género , en el marco de una causa que aún se encuentra en plena etapa de investigación.

Si bien la imputación actual es leve en relación con los hechos denunciados, la investigación continúa y no se descarta la incorporación de nuevas acusaciones a medida que avance la recolección de pruebas. Además, fuentes judiciales explicaron que se trata de una primera imputación que podría cambiar en las próximas horas.

La expareja de Marcelo D'Agostino ratificó la denuncia por abuso sexual y violencia de género

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Uno de los ejes centrales que evalúa la Justicia es la posible prescripción de algunos de los delitos denunciados , en función del tiempo transcurrido desde su presunta comisión.

Uno de los ejes centrales que evalúa la Justicia es la posible prescripción de algunos de los delitos denunciados

Según informaron fuentes judiciales, los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto, ya que ocurrieron en 2024.

En este contexto, el exfuncionario se presentará esta tarde en Tribunales para ser formalmente notificado de la imputación y podría prestar declaración. En cuanto a los delitos denunciados y el alcance de la acusación actual, D'Agostino no irá preso.

Abuso sexual, la acusación más grave aún sin imputación

El delito de mayor gravedad en la denuncia es el de abuso sexual, aunque por el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal en ese sentido.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Bottini, quien dispuso la ampliación de medidas probatorias antes de definir si corresponde incorporar ese cargo.

La denunciante ratificó su presentación este lunes, en una audiencia que se extendió durante siete horas, en la que además aportó nuevas pruebas para sustentar su acusación. Con estos elementos, la fiscalía continuará evaluando el caso, mientras se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

Quién es Marcelo D'Agostino

D'Agostino ocupaba desde 2015 el cargo de Subsecretario de Justicia de Mendoza, un puesto estratégico que articula áreas sensibles del sistema judicial y de seguridad.

Marcerlos D'Agostino subsecretario de Justicia - 325939 El funcionario era el "brazo" político del cornejismo en la Justicia provincial, junto al procurador Alejandro Gullé Gentileza

Además, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial y ejercía como vicepresidente Primero del Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) para el período 2024–2026.

El funcionario era el "brazo" político del cornejismo en la Justicia provincial, junto al procurador Alejandro Gullé. Bajo su gestión se desarrollaron todas las reformas judiciales impulsadas por el radicalismo en los últimos once años.

Esa acumulación de roles, según la denuncia, habría generado un "temor reverencial" dentro del ámbito judicial y profesional, dificultando que la víctima encontrara representación legal. Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta utilización del poder estatal para sostener el sometimiento.

La víctima afirmó que D'Agostino se jactaba de su cercanía con la máxima autoridad provincial, que ponía llamadas en altavoz para exhibir su influencia y que aseguraba que cualquier denuncia "terminaría archivada".