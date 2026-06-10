10 de junio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

Lo buscaban por intento de homicidio, quiso huir por los techos de una casa pero lo atraparon

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron tras un allanamiento a un hombre que era buscado por una tentativa de homicidio.

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Ciudad.&nbsp;

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Ciudad. 

 Por Pablo Segura

Un importante allanamiento realizado por la Policía de Mendoza permitió la captura de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por tentativa de homicidio, por lo que ahora deberá responder en la justicia por esa dura acusación.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Rioja, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, donde los investigadores lograron localizar al sospechoso y concretar su detención.

La medida fue ejecutada por efectivos de la Dirección General de Investigaciones, quienes contaron con el apoyo de personal especializado y tecnología de vigilancia aérea para garantizar el éxito del procedimiento.

Durante el operativo, el sospechoso intentó evitar su arresto escapando por los techos de varias viviendas de la zona. Sin embargo, el despliegue coordinado entre los equipos policiales y el monitoreo mediante drones permitió seguir cada uno de sus movimientos hasta lograr cercarlo y detenerlo.

Allanamiento en pleno centro de Mendoza por una tentativa de homicidio

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad Investigativa Las Heras, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con el apoyo táctico del Grupo Especial de Seguridad (GES) y la intervención de la Unidad VANT, encargada de las tareas de vigilancia aérea mediante drones.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos irrumpieron en un domicilio de calle Rioja y Urquiza para cumplir una medida judicial vinculada a una causa por tentativa de homicidio.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar utilizando los techos de inmuebles linderos, una maniobra que generó un importante despliegue en el sector.

La situación fue monitoreada en tiempo real desde el aire por los drones de la Unidad VANT, cuyos operadores transmitieron información clave a los efectivos que trabajaban en tierra. Gracias a esa coordinación, el sospechoso fue rodeado y reducido sin que se registraran incidentes mayores.

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