23 de abril de 2026
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General Alvear

General Alvear: otro aparatoso accidente vial de un camión

Un camión cargado de peras volcó en General Alvear en un grave accidente vial. El conductor resultó con heridas leves.

El rodado perdió toda la carga de peras. El accidente vial ocurrió anoche en General Alvear.&nbsp;

El rodado perdió toda la carga de peras. El accidente vial ocurrió anoche en General Alvear. 

 Por Pablo Segura

Un camión que transportaba una importante carga de peras protagonizó un grave accidente vial en General Alvear cuando volcó en la noche del miércoles, en tanto que el conductor sólo sufrió golpes leves y se encuentra en buen estado de salud.

El accidente vial ocurrió minutos antes de la medianoche en la Ruta 188, a la altura del cruce con Calle 7, en General Alvear, cuando el camión viajaba desde la localidad de General Roca, en Río Negro hasta una conocida empresa en el departamento sureño.

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Se cree que el rodado sufrió un desperfecto mecánico que provocó que el conductor no pudiera manejar libremente el vehículo y terminó volcando sobre la calzada, perdiendo gran parte de la carga.

General Alvear: otro aparatoso accidente vial de un camión

De acuerdo a las primeras pericias, se sabe que el rodado circulaba por Ruta 188 con destino a la empresa Félix Fruit Purees, pero se cree que en una curva el rodado se quedó sin frenos y terminó volcando sobre la calzada.

Choque vuelco camion alvear
El conductor sufrió heridas leves y quedó internado en el hospital de General Alvear.

El conductor sufrió heridas leves y quedó internado en el hospital de General Alvear.

Producto de esto, toda la carga de peras quedó desparramada sobre la ruta. En tanto que el conductor sufrió golpes, pero pudo salir por sus propios medios.

No obstante, fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al hospital Enfermeros Argentinos, por precaución.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal, Científica y efectivos policiales de esa jurisdicción.

Fotos y video: Noti Andino

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