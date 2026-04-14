14 de abril de 2026
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Malargüe

En Malargüe buscan evitar accidentes en "esquina compleja" de zona escolar

Se trata de Avenida San Martín Norte y Alfonso Capdevilla, lugar de la ciudad de Malargüe por donde hay además circulación de carga pesada.

Ingreso norte a la ciudad de Malargüe.

Ingreso norte a la ciudad de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El crecimiento sostenido del radio urbano en Malargüe y el consecuente aumento del tránsito vehicular volvieron a poner en foco una problemática histórica, los reiterados embotellamientos y riesgos viales en la intersección de Avenida San Martín y Adolfo Capdeville, un punto neurálgico del ingreso a la ciudad.

La complejidad de esta esquina, donde comienza el microcentro y confluyen tres instituciones educativas, la Escuela Técnica Industrial Minera (ESTIM), y los colegios Diocesano San José Primario por San Martín, y el edificio que ocupa por Capdeville el Colegio San José Secundario y Terciario, ha derivado en numerosos incidentes de tránsito a lo largo de los años, algunos de ellos de gravedad. La situación se agrava en horarios pico, especialmente al mediodía, cuando cientos de estudiantes, docentes y vehículos coinciden en un radio reducido.

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Diagraman tareas para ordenar el tránsito en San Martín y Capdeville

A pesar de diversas intervenciones implementadas con el paso del tiempo, como la instalación de semáforos, cambios en el sentido de circulación de Capdeville, refuerzos en los controles policiales y señalización vial, el problema persiste. A esto se suma el desvío de transporte de carga pesada por la zona, lo que incrementa la congestión y los riesgos.

Frente a este escenario, directivos de la ESTIM mantuvieron reuniones con autoridades locales vinculadas al ordenamiento del tránsito, en busca de soluciones concretas. Carolina Sandmeier, vicedirectora de la institución, señaló que se trata de “una esquina muy compleja” y destacó la necesidad de “trabajar como comunidad escolar” junto a los organismos competentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales y resguardar la seguridad de los estudiantes y vecinos.

Como parte de las medidas adoptadas, la escuela habilitó un nuevo sector de egreso para mejorar la dispersión del alumnado tras las actividades, reduciendo la concentración en el punto crítico. Además, se intensificarán los controles de tránsito y no se descarta la aplicación de multas a quienes incumplan las normas.

En ese marco, ya comenzó a implementarse el corte de Adolfo Capdeville hacia el oeste, generando un corredor peatonal de aproximadamente 200 metros. La iniciativa busca ordenar la circulación y priorizar la seguridad en una zona clave para la comunidad educativa y el tránsito urbano.

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