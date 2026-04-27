27 de abril de 2026
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Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este lunes 27 de abril

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 27 de abril.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este lunes 27 de abril.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este lunes 27 de abril.

Foto: Yemel Fil
 Por Analía Martín

Durante este lunes 27 de abril de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Hoy algunos semáforos no funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

A continuación se detallan los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada:

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  • Patricias Mendocinas entre Espejo y Rivadavia: cerrado por tareas de pavimentación.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Leónidas Aguirres entre Moyano y Tiburcio Benegas: tránsito interrumpido por tareas de pavimentación.
  • 9 de Julio y Gutiérrez: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • San Martín y Brasil: por trabajaos de Aysam

Así funcionan los semáforos hoy 27 de abril

Los semáforos no funcionan con normalidad.

  • San Juan y Morón: los semáforos funcionan intermitentes

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

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