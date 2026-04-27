Radiografía del sistema cloacal de Mendoza: cómo es la cobertura y el mantenimiento.

El sistema cloacal de Mendoza atraviesa una etapa clave: mientras la cobertura alcanza a gran parte de la población, el crecimiento urbano acelerado, la antigüedad de las cañerías y episodios recientes como la emergencia sanitaria en Guaymallén evidencian que el desafío ya no es solo expandir las redes, sino también modernizar una infraestructura que en sectores superó su vida útil .

Hoy, el panorama combina avances importantes en obras y financiamiento internacional con déficits estructurales en zonas rurales y periurbanas. Números oficiales permiten trazar una radiografía precisa del saneamiento en la provincia , con datos que reflejan tanto los logros como las urgencias pendientes.

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La cobertura cloacal en Mendoza muestra avances importantes, aunque todavía presenta desigualdades territoriales. Según datos oficiales de Aguas Mendocinas (Aysam) a los que pudo acceder SITIO ANDINO , el 83% de la población dentro de su área de concesión cuenta con acceso a redes colectoras , lo que equivale a aproximadamente 1.116.200 habitantes servidos .

Sin embargo, si se observa el panorama general de la provincia, el Censo 2022 indica que el 64,4% de los hogares mendocinos posee conexión a red cloacal, un porcentaje superior al promedio nacional, pero todavía con grandes brechas entre departamentos.

cobertura de saneamiento en mendoza y las áreas de responsabilidad de Aysam Cobertura de saneamiento en Mendoza y las áreas de responsabilidad de Aysam. Foto: Gentileza Aysam.

La cobertura es mayor en el Área Metropolitana del Gran Mendoza, que incluye Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y parte de Maipú. Allí, el déficit estimado es del 10,94%, el más bajo de toda la provincia. Desde Aysam explicaron que “la Zona de Lavalle (52,86%), la Zona Valle de Uco (31,72%) y Alta Montaña y Uspallata (28,53%) son las macrorregiones con mayores necesidades de expansión del servicio”, evidenciando una marcada desigualdad territorial en el acceso al saneamiento.

El estado de las redes: kilómetros que muestran desgaste

Más allá de la cobertura, uno de los principales desafíos es el estado de las redes cloacales, muchas de las cuales presentan signos claros de deterioro. En toda el área de concesión de Aysam, el sistema suma 3.890 kilómetros de redes colectoras. De ese total:

66,93% (2.603 km) se encuentra en estado bueno

se encuentra en estado 20,10% (782 km) está en estado regular

está en estado 12,85% (500 km) presenta estado malo

presenta estado 0,12% (5 km) tiene estado desconocido

En el Gran Mendoza, donde se concentra la mayor densidad poblacional, la situación muestra un leve empeoramiento. Allí existen 2.346 kilómetros de redes, de los cuales el 56,67% está en buen estado, el 28,59% en estado regular y el 14,66% en condiciones malas.

estado de redes colectoras en mendoza Estado de redes colectoras en la provincia de Mendoza. Foto: Gentileza Aysam.

Desde la empresa señalaron que “al evaluar el estado de las redes en el Gran Mendoza se evidencia un desplazamiento hacia condiciones más desfavorables, especialmente en el casco histórico y áreas densamente pobladas como Guaymallén”.

El análisis del estado se realiza considerando material, antigüedad, diámetro y vida útil, factores que determinan el riesgo de fallas o colapsos.

Antigüedad y riesgo de colapsos: el talón de Aquiles del sistema

Uno de los principales problemas estructurales del sistema cloacal mendocino es la antigüedad de sus cañerías, muchas de las cuales superan los estándares de diseño originales. Desde Aysam advirtieron que “las redes de agua potable y cloacas en los centros departamentales superan su vida útil tanto en diseño como en materiales”, lo que incrementa el riesgo de pérdidas, obstrucciones y colapsos progresivos.

Este deterioro se agrava por fenómenos climáticos. Las precipitaciones intensas y las tormentas estivales generan sobrecarga en el sistema, especialmente cuando existen conexiones pluviales clandestinas, una práctica que introduce agua de lluvia en redes diseñadas solo para líquidos cloacales.

La empresa explicó que “las precipitaciones saturan la red cloacal debido a los aportes de conexiones pluviales clandestinas, lo que termina ocasionando desbordes en los domicilios”, una situación que ya se ha registrado en distintos puntos de la provincia.

sistema trenchless sin zanja ciudad de mendoza aysam aguas mendocinas obras sanitarias 1 La tecnología Trenchless que implementa Aysam en distintos municipios permite rehabilitar cañerías desde el interior, reduciendo tiempos, molestias y el impacto urbano. Foto: Gentileza Prensa Ciudad de Mendoza.

El crecimiento urbano desordenado y la presión sobre el sistema

El crecimiento urbano de Mendoza, especialmente en el Área Metropolitana, representa otro factor determinante en la demanda de infraestructura. La expansión de barrios y nuevos loteos en zonas alejadas del núcleo urbano generó nuevas demandas en lugares donde la red cloacal no estaba planificada originalmente.

Desde Aysam señalaron que “el Área Metropolitana ha experimentado un crecimiento urbano desordenado condicionado por el valor de la tierra, creando nuevos aglomerados en zonas donde es muy difícil brindar servicios adecuados”.

Este fenómeno provocó que algunos colectores funcionen cerca de su límite operativo, lo que obligó a planificar la construcción de colectores aliviadores, destinados a reducir la presión sobre la infraestructura existente.

El caso Guaymallén: cuando el sistema llega al límite

Un ejemplo concreto de los problemas estructurales ocurrió en Guaymallén, donde a principios de 2026 se registraron desbordes cloacales tras lluvias extraordinarias. El colapso del colector cloacal de calle Tirasso, uno de los puntos críticos del sistema, llevó a la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en el departamento.

Durante ese episodio, la acumulación de agua pluvial en la red —producto de conexiones clandestinas— superó la capacidad del sistema. Como respuesta, se ejecutaron obras de emergencia y tareas de limpieza que permitieron retirar 452 metros cúbicos de sedimentos.

Actualmente, se trabaja en la renovación del colector con una inversión estimada en USD 5,4 millones, una obra que beneficiará directamente a 88.000 habitantes y que forma parte de un plan más amplio de modernización.

área de concesión de AYSAM, para servicio de cloacasa Área de concesión de AYSAM para el servicio de cloacas. Foto: Gentileza Aysam.

Este episodio dejó en evidencia que la infraestructura existente puede colapsar si no se realizan inversiones sostenidas, especialmente en zonas densamente pobladas.

Obras en marcha y financiamiento internacional

Para enfrentar estos desafíos, Mendoza impulsa un plan de obras de gran escala, financiado con recursos provinciales, nacionales e internacionales. Uno de los proyectos centrales es el Componente 2 del Plan de Obras de Aysam, que garantiza un financiamiento de USD 112,5 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

image.png Obras de cloacas en la provincia de Mendoza.

Desde la empresa indicaron que “estos recursos están destinados específicamente a la ejecución de obras de saneamiento de alto impacto provincial”, incluyendo ampliación de redes y modernización de infraestructura existente.

Entre las obras destacadas se encuentra el Colector Norte II en San Rafael, que permitió conectar unas 4.000 familias que anteriormente no contaban con servicio. También avanza el Colector Colonia Segovia – El Paramillo, una obra estratégica que busca aliviar la carga sobre el sistema actual y reducir el riesgo de saturación.

Además, Aysam anunció un plan integral de renovación que contempla 16 kilómetros de redes de agua potable y 28 kilómetros de cloacas, con una inversión cercana a USD 43 millones.

SITIO ANDINO OBRAS EN MARCHA COMPONENTE 2

Expansión municipal y obras locales

En paralelo al trabajo provincial, algunos municipios ejecutan obras propias de saneamiento, especialmente en zonas con expansión urbana reciente. En el departamento de Maipú, por ejemplo, se desarrolla "la obra de saneamiento más importante de los últimos 50 años" en los distritos de San Roque, Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio.

Desde esa comuna, explicaron a SITIO ANDINO que “el proyecto alcanza 85 kilómetros de red colectora y beneficia directamente a más de 25.000 vecinos”, una iniciativa que debió continuar con financiamiento alternativo tras la retirada del apoyo nacional en 2023. Además, se ejecuta la expansión del servicio en la Zona Sur de Maipú, con 60 kilómetros de red que permitirán incorporar a 10.000 nuevos usuarios en su primera etapa.

Un sistema en transición: desafíos hacia el futuro

El futuro del sistema cloacal mendocino dependerá en gran medida de la continuidad de inversiones y la planificación urbana. A nivel provincial, se proyecta alcanzar cerca del 96% de cobertura una vez finalizadas las obras previstas en distintos departamentos. Sin embargo, aún quedan pendientes grandes desafíos en áreas rurales y periurbanas, donde la red es inexistente o insuficiente.

También será clave fortalecer el mantenimiento preventivo, un aspecto históricamente relegado que hoy se vuelve indispensable para evitar nuevas emergencias.

La radiografía actual muestra un sistema que avanza, pero que aún enfrenta tensiones estructurales. La combinación de redes envejecidas, crecimiento urbano acelerado y eventos climáticos extremos convierte al saneamiento en uno de los temas más sensibles para la infraestructura mendocina. Detrás de cada kilómetro de cañería, lo que está en juego no es solo un servicio público, sino la salud ambiental y sanitaria de toda la población.