Aysam avanza con obras de agua y cloacas en Mendoza: importante inversión en marcha

Aysam avanza con la renovación de redes de agua y cloacas en Mendoza, con millonarias obras en el Gran Mendoza, Este y Sur provincial. Los detalles.

El plan integral de Aguas Mendocinas para modernizar las redes de agua y cloacas

El plan integral de Aguas Mendocinas para modernizar las redes de agua y cloacas

Aguas Mendocinas
Por Sitio Andino Sociedad

La empresa Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) avanza con un ambicioso plan integral de obras que busca modernizar la infraestructura de agua y cloacas en toda la provincia. El programa se centra en la intervención de las redes más antiguas ubicadas en el Área Metropolitana (Gran Mendoza), así como en zonas del Este, Centro y Sur.

Además, en el marco de este plan, Aysam ha firmado convenios de colaboración con municipios en los que se realizan las obras públicas, lo que posibilitará avanzar también en la pavimentación de veredas y calzadas. “Todas serán de manera integral y con un moderno plan de urbanización, lo que permitirá que los trabajos queden finalizados en su totalidad y que los vecinos puedan disponer de los servicios”, indicaron desde la empresa.

Cuáles son las obras de Aysam en ejecución

Actualmente, en Ciudad de Mendoza, se desarrolla una inversión superior a los USD 7,5 millones para renovar un tramo del colector centro-oeste, que incluye 1.952 metros de redes distribuidoras y 4.263 metros de colectoras.

En Godoy Cruz, con una inversión de USD 2,3 millones, se renuevan más de 1.700 metros del colector de calle 9 de Julio. En este caso, se implementa la tecnología trenchless, un sistema de rehabilitación sin zanja que minimiza el impacto social y ambiental.

Por su parte, en Las Heras, se invierten USD 825 mil en la renovación de un colector clave y en redes de agua potable en calle Santa Rosa.

En la zona Este, durante la primera etapa se destinan más de USD 1,5 millones a un proyecto que contempla 4.655 metros de redes de agua y la misma cantidad de cloacas en Junín, San Martín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa. Para la segunda etapa se invertirán más de USD 235 mil.

A esto se suma otro proyecto de USD 1,4 millones para la renovación integral de 3.000 conexiones de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Obras licitadas y proyectos próximos

Con más de USD 17 millones en obras licitadas, Aysam encara proyectos clave. En el Gran Mendoza, se destinarán USD 5,7 millones para una renovación integral de redes de agua potable y cloacas. En Junín, se invertirán USD 6,4 millones para renovar 9.500 metros de redes de agua y 3.800 de cloacas, mientras que en General Alvear se destinarán USD 4,3 millones para 3.400 metros de redes.

En tanto, los proyectos próximos a licitar superan los USD 11 millones. En Godoy Cruz, se contempla una obra integral de redes de agua y cloacas con una inversión de USD 9,8 millones, que alcanzará a barrios como Villa del Parque, Villa Hipódromo, Villa Marini, zona Centro y Gobernador Benegas.

Entrevista AYSAM, alejandro gallego.jpg
Aysam lleva a cabo un importante plan de renovación en distintas zonas de la provincia de Mendoza.

Aysam lleva a cabo un importante plan de renovación en distintas zonas de la provincia de Mendoza.

En Las Heras, se ejecutará una obra de emergencia operativa para rehabilitar un colector cloacal en avenida General Roca y calle Dr. Moreno. Se aplicará también la tecnología trenchless y se renovarán 400 metros de redes colectoras, además de 70 m² de pavimento.

Una inversión histórica

Desde la empresa informaron que el plan integral se suma a otras obras estratégicas que implican más de USD 130 millones. Estas incluyen la construcción y ampliación de plantas potabilizadoras y depuradoras, la implementación de tecnología de macro y micromedición para una gestión inteligente del agua, y la incorporación de equipamiento de última generación.

“Aysam reafirma su compromiso con el uso responsable del agua y la optimización de las tareas operativas asegurando un futuro sostenible para los mendocinos”, subrayaron desde la compañía.

