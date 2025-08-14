Alfredo Cornejo destinará $1.700 millones a AySAM para que realice obras de agua y saneamiento

El Gobierno destinará $1.700 millones a AySAM para que realice obras de agua y saneamiento Foto: Yemel Fil

La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1649, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este lunes en el Boletín Oficial. Según fundamenta, el desembolso se realizará como un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones de la empresa, que tiene participación estatal mayoritaria.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, el financiamiento está destinado a trabajos clave en distintas zonas de la provincia de Mendoza en momentos en que el servicio se encuentra von deficiencias por falta de inversiones a lo largo de muchos años, como la ampliación y modernización de plantas depuradoras, renovación de colectores cloacales, perforaciones de agua potable y la instalación de micromedidores, entre otras obras.

Entre los proyectos incluidos se encuentran: Ampliación del establecimiento depurador de Palmira/San Martín.

Aducción desde la planta Potrerillos.

Renovación de colectores cloacales en Godoy Cruz y Las Heras.

Ampliación de las plantas de tratamiento en San Carlos y Cuadro Nacional.

Perforaciones para abastecer de agua potable a Tunuyán.

Este aporte se enmarca en el monto total de $15.000 millones autorizado por la Ley N° 9601 para AySAM en 2025, que podrá ampliarse si las condiciones presupuestarias lo permiten.