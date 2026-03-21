21 de marzo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei se reunió con Orbán en Hungría: inmigración como "invasión" y el rol de la "batalla cultural"

El Presidente se reunió con Viktor Orbán y Tamás Sulyok en Budapest. Anticipó el eje de su discurso en la cumbre CPAC, donde es uno de los principales oradores.

Milei protagonizó la primera visita de un presidente argentino a Hungría.

Milei protagonizó la primera visita de un presidente argentino a Hungría.

Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabeza este sábado una visita oficial a Hungría, junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno. Ni bien pisó suelo europeo, mantuvo reuniones con autoridades locales y anticipó parte de su discurso en la cumbre conservadora CPAC, con foco en la inmigración.

Durante su paso por Budapest, Milei se reunió con el primer ministro Viktor Orbán, a quien le adelantó uno de los ejes centrales de su exposición. “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, sostuvo el mandatario argentino durante el encuentro.

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La declaración —adelante de uno de los referentes de la derecha europea— no es casual. No solo se enmarca en la sintonía política entre ambos gobiernos, sino que encuadra con las características sociopolíticas de Hungría, uno de los países más duros en materia migratoria dentro del continente. Orbán ha construido buena parte de su capital político en torno a ese tema. Se ese modo, anticipó el tono que sobrevolará la cumbre conservadora CPAC.

Las reuniones y gestos políticos de Javier Milei en Budapest

La agenda del mandatario incluyó también una reunión con el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor, en lo que fue la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino a ese país.

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Desde la Casa Rosada remarcaron la afinidad entre ambas administraciones, con énfasis en la defensa de los “valores occidentales” y una visión compartida sobre el escenario internacional.

El viaje tiene como punto central la participación del Presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde será uno de los oradores del cierre. Se trata de un foro clave para la derecha global, donde confluyen dirigentes, intelectuales y referentes políticos que impulsan una agenda común frente al progresismo.

En ese contexto, Orbán no escatimó elogios y lo presentó como “una estrella mundial de los valores occidentales”, reforzando el lugar que Milei busca ocupar en ese espacio.

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La escala en Budapest se inscribe en una seguidilla de viajes internacionales con fuerte carga ideológica, que incluyó los pasos recientes del mandatario argentino por Estados Unidos, Chile y España.

Más allá de la agenda formal, el Presidente viene utilizando estos escenarios para consolidar vínculos políticos y proyectar su figura más allá de la Argentina, con un discurso que combina economía, cultura y geopolítica.

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