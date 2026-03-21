Javier Milei se reunió con Orbán en Hungría: inmigración como "invasión" y el rol de la "batalla cultural"

El presidente Javier Milei encabeza este sábado una visita oficial a Hungría , junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei ; y el canciller Pablo Quirno . Ni bien pisó suelo europeo, mantuvo reuniones con autoridades locales y anticipó parte de su discurso en la cumbre conservadora CPAC , con foco en la inmigración.

Durante su paso por Budapest, Milei se reunió con el primer ministro Viktor Orbán , a quien le adelantó uno de los ejes centrales de su exposición. “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión” , sostuvo el mandatario argentino durante el encuentro.

Fuerte discurso de Milei en Hungría: defensa del ajuste, críticas a Europa y una promesa sobre la inflación

La declaración —adelante de uno de los referentes de la derecha europea— no es casual. No solo se enmarca en la sintonía política entre ambos gobiernos , sino que encuadra con las características sociopolíticas de Hungría, uno de los países más duros en materia migratoria dentro del continente . Orbán ha construido buena parte de su capital político en torno a ese tema. Se ese modo, anticipó el tono que sobrevolará la cumbre conservadora CPAC .

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro. El mandatario argentino realizó la primera visita oficial a Hungría, un país emblemático para el mundo occidental que… pic.twitter.com/ku2xb1iX8U

La agenda del mandatario incluyó también una reunión con el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor, en lo que fue la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino a ese país .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2035331985191678146&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el marco de su visita al país para disertar en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/o31BvhAXvi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026

Desde la Casa Rosada remarcaron la afinidad entre ambas administraciones, con énfasis en la defensa de los “valores occidentales” y una visión compartida sobre el escenario internacional.

El viaje tiene como punto central la participación del Presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde será uno de los oradores del cierre. Se trata de un foro clave para la derecha global, donde confluyen dirigentes, intelectuales y referentes políticos que impulsan una agenda común frente al progresismo.

En ese contexto, Orbán no escatimó elogios y lo presentó como “una estrella mundial de los valores occidentales”, reforzando el lugar que Milei busca ocupar en ese espacio.

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La escala en Budapest se inscribe en una seguidilla de viajes internacionales con fuerte carga ideológica, que incluyó los pasos recientes del mandatario argentino por Estados Unidos, Chile y España.

Más allá de la agenda formal, el Presidente viene utilizando estos escenarios para consolidar vínculos políticos y proyectar su figura más allá de la Argentina, con un discurso que combina economía, cultura y geopolítica.