Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para intentar atraer inversiones

El presidente Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología , además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Es el cuarto viaje del mandatario a ese país en el año.

La gira oficial comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles , junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford .

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken , a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos , según Noticias Argentinas. La comitiva partirá de regreso para arribar a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

El mes pasado, Milei estuvo de gira en Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, visitó el Muro de los Lamentos y recibió un Honoris Causa, en medio del conflcito bélico.

Qué hará Javier Milei en Estados Unidos

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, tras las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), Milei realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según la organicación, será el evento del año más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”. “La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.