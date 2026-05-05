Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para intentar atraer inversiones

El presidenteJavier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Es el cuarto viaje del mandatario a ese país en el año.
La gira oficial comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken, a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos, según Noticias Argentinas. La comitiva partirá de regreso para arribar a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.
Javier Milei, Israel, Honoris Causa (4)
El mes pasado, Milei estuvo de gira en Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, visitó el Muro de los Lamentos y recibió un Honoris Causa, en medio del conflcito bélico.
Qué hará Javier Milei en Estados Unidos
En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, tras las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), Milei realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.
Según la organicación, será el evento del año más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”. “La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.