28 de abril de 2026
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Mauricio Macri

Gestos e internas: el reencuentro de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y Javier Milei

Así fue el saludo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la cena anual de la Fundación Libertad, donde el dirigente del PRO no se cruzó con Javier Milei.

Gestos e internas: el reencuentro de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: Infobae.

Gestos e internas: el reencuentro de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: Infobae.

Por Sitio Andino Política

La cena anual de la Fundación Libertad, encabezada por el presidente Javier Milei en la noche del lunes pasado, reunió a diversos dirigentes, entre ellos los vinculados al PRO, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, actual legisladora, que dejaron imágenes claras de las internas.

También estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios, además de referentes internacionales como Álvaro Vargas Llosa y María Corina Machado, quien participó de manera remota.

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Mauricio Macri, alejado de Javier Milei

Durante la noche, Macri se mantuvo alejado de los libertarios y se sentó en una de las mesas copadas por integrantes del partido amarillo, como los diputados Fernando de Andreis y Martín Yeza, y el jefe de bloque del partido en la Cámara Baja, Cristian Ritondo.

Milei llegó minutos antes de su exposición en público y solo se acercó para abrazar al ministro de Economía, Luis Caputo. El expresidente no se cruzó en el escenario con el libertario, ni se saludaron, indicó TN.

Javier Milei Fundación Libertad
Presidente Javier Milei.

Presidente Javier Milei.

Un momento llamativo fue cuando el mandatario presentó una serie de filminas para reflejar distintas variables económicas y mencionó que en los últimos tres años, correspondientes a su administración, el resultado de la política fiscal mostró números positivos mientras que desde 2016 hasta 2024, esa cifra fue deficitaria, es decir durante la gestión de Macri.

El encuentro de Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Macri tuvo un curioso saludo con Patricia Bullrich, quien se acercó a la mesa donde estaba ubicado el expresidente y le dio un beso y un abrazo. Intercambiaron algunas palabras y finalizaron el breve encuentro con una palmada en la espalda.

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Durante el gobierno de Macri, Bullrich fue ministra de Seguridad, pero todo se quebró cuando decidió formar parte de La Libertad Avanza, también como funcionaria y ahora legisladora, lo que tensó su relación con el PRO.

El discurso de Javier Milei

Milei cerró la cena con un discurso en el defendió el rumbo económico y apuntó contra la oposición. Reconoció que el 33% acumulado de inflación es “un número horrible”, pero insistió en que la tendencia es descendente y que el Gobierno mantendrá su esquema.

El Presidente dedicó varios pasajes a cuestionar al kirchnerismo, al que responsabilizó por el nivel de endeudamiento del país. Además, planteó, "la política" generó un “saboteo enorme” contra su programa económico. En ese sentido, apuntó contra distintos sectores: acusó a “empresaurios, medios, políticos y opinadores” de coordinar un "ataque especulativo" y de intentar “destruir el equilibrio fiscal”.

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