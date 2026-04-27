Cambios en el Gobierno nacional: quién es Fernando Herrmann, reemplazante de Carlos Frugoni.

El ministro de Economía, Luis Caputo , aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Gobierno nacional , Carlos María Frugoni , luego de que una investigación periodística revelara que omitió declarar siete inmuebles, y ya se conoció quién lo reemplazará en el cargo.

La salida se produjo en medio de una creciente presión pública y judicial , tras que Frugoni admitiera que “cometió un error” al no incluir las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada. A los dos departamentos en Miami , Estados Unidos, se suman dos sociedades comerciales que tampoco fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó Noticias Argentinas.

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Carlos María Frugoni será reemplazado por Fernando Herrmann, mientras que Mariano Plencovich quedará al frente de la Secretaría de Transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2048579210474643871?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA



El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año.



En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 27, 2026

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó en el ámbito académico como docente en instituciones como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

En el ámbito profesional, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura acumuló más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y Arquitectos Asociados, desde enero de 1992, y se desempeñó durante más de dos décadas como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005, señaló La Nación.

Qué pasó con Carlos María Frugoni

El exfuncionario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.