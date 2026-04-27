27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

Cambios en el Gobierno nacional: quién es Fernando Herrmann, reemplazante de Carlos Frugoni

El Gobierno nacional confirmó quién será el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

Cambios en el Gobierno nacional: quién es Fernando Herrmann, reemplazante de Carlos Frugoni.

Cambios en el Gobierno nacional: quién es Fernando Herrmann, reemplazante de Carlos Frugoni.

Por Sitio Andino Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Gobierno nacional, Carlos María Frugoni, luego de que una investigación periodística revelara que omitió declarar siete inmuebles, y ya se conoció quién lo reemplazará en el cargo.

La salida se produjo en medio de una creciente presión pública y judicial, tras que Frugoni admitiera que “cometió un error” al no incluir las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada. A los dos departamentos en Miami, Estados Unidos, se suman dos sociedades comerciales que tampoco fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó Noticias Argentinas.

Lee además
En medio de la polémica, el gobierno nacional sufre una nueva baja, esta vez del Secretario de Infraestructura

Otra baja en el equipo de Milei por inmuebles no declarados en Estados Unidos
En la misa por el Papa Francisco, Victoria Villarruel pegó el faltazo para no cruzarse con Manuel Adorni. Foto: NA.

En la misa por el Papa Francisco, Victoria Villarruel pegó el faltazo para no cruzarse con Manuel Adorni

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante de Carlos María Frugoni en el Gobierno nacional

Carlos María Frugoni será reemplazado por Fernando Herrmann, mientras que Mariano Plencovich quedará al frente de la Secretaría de Transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2048579210474643871?s=20&partner=&hide_thread=false

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó en el ámbito académico como docente en instituciones como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

En el ámbito profesional, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura acumuló más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y Arquitectos Asociados, desde enero de 1992, y se desempeñó durante más de dos décadas como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005, señaló La Nación.

Qué pasó con Carlos María Frugoni

El exfuncionario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Temas
Seguí leyendo

Pensiones por invalidez en la mira: el Gobierno impulsa un proyecto de ley para reforzar controles

Hebe Casado habló en Aconcagua Radio: su viaje a Washington, las PASO y el caso Adorni

La CGT vuelve a las calles y apunta contra las políticas de Milei

Adorni se presenta en Diputados con Milei presente: claves, tiempos y tensión con la oposición

Milei repudió el ataque contra Trump y festejó que saliera ileso

Fiesta Nacional de la Ganadería: qué reclamos del 2025 fueron atendidos y cuáles siguen pendientes

Video: atentaron contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el tirador fue detenido

Prorrogan las declaraciones juradas en plena polémica por Adorni

LO QUE SE LEE AHORA
Hebe Casado habló en Aconcagua Radio: viaje a Washington, eliminación de las PASO y el caso Adorni.

Hebe Casado habló en Aconcagua Radio: su viaje a Washington, las PASO y el caso Adorni

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Alarma en Mendoza por el avance de la pipa, una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

Alarma en Mendoza por la "pipa": crece el consumo de cocaína fumada en jóvenes y personas en situación de calle