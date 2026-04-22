En la misa por el Papa Francisco, Victoria Villarruel pegó el faltazo para no cruzarse con Manuel Adorni. Foto: NA.

La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco volvió a poner en evidencia las internas dentro del Gobierno nacional . Si bien asistió gran parte del arco político a la Basílica de Luján, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir.

Las divergencias quedaron de lado entre el oficialismo y el peronismo, ya que la ceremonia contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof . Sin embargo, Villarruel pegó el faltazo tras negarse a sentarse junto al ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito , y declaró que allí se juntó “lo peor de la casta política”.

En la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo , titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la primera fila de asientos mostró a Bartolmé Abdala , presidente provisional del Senado, Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados, Adorni , Diego Santilli , ministro del Interior, y Alejandra Monteoliva , jefa de Seguridad. También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , entre otros.

En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la Provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

El diezmo de Manuel Adorni

Misa Papa Francisco, Manuel Adorni Martín Menem y Manuel Adorni. Foto: NA.

Victoria Villarruel evitó la foto con Manuel Adorni en la misa por el Papa Francisco

Con el presidente Javier Milei en Israel, a Villarruel le tocó desempeñar la primera magistratura, y por eso se esperaba su presencia en la misa oficial de Luján en honor al Papa Francisco, pero eso no ocurrió.

Según explicó, decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”, informó Noticias Argentinas. “Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.

Victoria Villarruel Vicepresidenta Victoria Villarruel. NA

“Las ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, afirmó.

“Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”, añadió Villarruel.

Qué dijo Javier Milei a un año del fallecimiento del Papa Francisco

El presidente Javier Milei rindió un tributo al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio desde la ciudad de Jerusalén, Israel, en medio de su gira oficial. El mandatario visitó la iglesia del Santo Sepulcro para encender una vela conmemorativa y destacar la magnitud de la misión universal que desempeñó el Sumo Pontífice. Acompañado por su hermana Karina y parte del gabinete, realizó un minuto de silencio en la tumba de Jesús.

Además, a través de sus redes sociales, compartió imágenes del histórico abrazo que se dieron en el Vaticano en febrero de 2024. Fue en ese encuentro donde el líder libertario aprovechó para pedir disculpas por sus errores pasados durante la campaña, recibiendo una respuesta paternal y comprensiva por parte del obispo de Roma.