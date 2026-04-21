21 de abril de 2026
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Javier Milei

Un año sin el Papa Francisco: qué dijo Javier Milei

Javier Milei recordó al Papa Francisco desde Jerusalén a un año de su partida. El mandatario publicó una carta hablando de su legado histórico.

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Un año sin el Papa Francisco: qué dijo Javier Milei 

Acompañado por su hermana Karina y parte del gabinete, el jefe de Estado realizó un minuto de silencio en la tumba de Jesús. En este sitio sagrado para la fe cristiana, escribió un mensaje personal de respeto hacia la figura de Su Santidad, reconociendo su honestidad intelectual a pesar de las profundas diferencias económicas que los separaban.

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A través de sus redes sociales, compartió imágenes del histórico abrazo que se dieron en el Vaticano en febrero de 2024. Fue en ese encuentro donde el líder libertario aprovechó para pedir disculpas por sus errores pasados durante la campaña, recibiendo una respuesta paternal y comprensiva por parte del obispo de Roma.

La carta de Javier Milei al Arzobispo de Mendoza

Desde la Casa Rosada se difundió un comunicado oficial dirigido a Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En el texto, el mandatario destacó la incansable lucha del Papa Francisco para proteger la vida desde la concepción y su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede.

El texto presidencial expresa su cercanía con todos los Obispos argentinos en esta fecha significativa en la que se recuerda la partida a la "Vida Eterna" de Francisco. También valoró profundamente los encuentros mantenidos en Roma, donde pudo apreciar la calidez y la claridad del Pontífice durante momentos cruciales para nuestro país. La misiva concluye con un pedido para que la Virgen de Luján proteja a toda la Nación Argentina en este aniversario tan particular.

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El pedido de perdón al Papa Francisco

Ante las repercusiones por sus antiguos ataques, en donde Milei trató en repetidas veces de “imbécil”, “representante del maligno en la Tierra” y un “asqueroso zurdo” por defender la justicia social, el presidente dijo que estaba todo aclarado. En su visita privada al Vaticano reconoció su equivocación frente al Santo Padre. La respuesta de Bergoglio, según relató el propio mandatario, fue propia de un hombre sabio: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos".

El nefasto de javier Milei con el papa argento
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El posteo en X del presidente Javier Milei luego de haberle pedido disculpas al Papa Francisco por tratarlo de "imbécil" y "asqueroso zurdo", entre otros improperios

En febrero de 2024, Javier Milei viajó al Vaticano para la canonización de Mama Antula y protagonizó un encuentro sumamente cordial con el Pontífice. Aquella jornada incluyó abrazos y elogios públicos que marcaron un giro rotundo en el vínculo: el Presidente lo definió como "el argentino más importante de la historia", dejando atrás sus agresiones pasadas y reconociendo el peso institucional de Francisco en nuestra sociedad.

Desde aquel momento, la relación se mantuvo en un marco diplomático de absoluto respeto mutuo entre la Casa Rosada y la Santa Sede. Milei incluso invitó formalmente al Papa a visitar la Argentina, un gesto que fue bien recibido por el líder religioso, aunque lamentablemente el viaje nunca pudo concretarse antes de su fallecimiento.

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