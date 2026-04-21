21 de abril de 2026
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Papa Francisco

A un año de la muerte del papa Francisco: recuerdos, impacto y su huella en la Iglesia

Este 21 de abril, a un año de la muerte del papa Francisco, recordamos su legado, su mensaje social y el impacto de un pontificado que marcó a la Iglesia.

A un año de la muerte del papa Francisco: recuerdos, impacto y su huella en la Iglesia

A un año de la muerte del papa Francisco: recuerdos, impacto y su huella en la Iglesia

Por Sitio Andino Sociedad

Este 21 de abril se recuerda el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en 2025 a los 88 años. Su despedida cerró un pontificado histórico, marcado por la humildad, la cercanía humana y un mensaje social profundamente transformador.

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El papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Argentina, dejó una huella profunda tanto en la Iglesia como en la historia política y social de su país natal. Su llegada al papado en 2013 lo convirtió en el primer pontífice latinoamericano, marcando un hecho sin precedentes que lo proyectó al centro de la escena mundial.

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Desde Buenos Aires hasta el Vaticano, su recorrido estuvo atravesado por una fuerte identidad argentina y una visión pastoral centrada en la humildad, la cercanía con los más vulnerables y la defensa de los excluidos. Ese estilo lo distinguió dentro de una institución milenaria, donde impulsó cambios, debates y nuevas miradas sobre el rol de la Iglesia en el mundo actual.

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El legado del papa Francisco: el pontífice que transformó el catolicismo moderno

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Su figura también generó tensiones y lecturas políticas en la Argentina, donde su vínculo con distintos gobiernos y su postura frente a los conflictos internos alimentaron interpretaciones diversas. Aun así, su influencia trascendió esas disputas, consolidándose como un líder espiritual de alcance global.

Con el paso del tiempo, su legado quedó asociado a una Iglesia más abierta, enfocada en el diálogo, la justicia social y el cuidado del planeta. Su historia es recordada como la de un argentino que llegó “desde el fin del mundo” para transformar la mirada del catolicismo en el siglo XXI.

En ese recorrido de vida y pontificado, falleció el 21 de abril de 2025 a las 7:35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Tenía 88 años. Según el informe oficial difundido por la Santa Sede, la causa de su muerte fue un derrame cerebral (ictus), que derivó en un coma y posteriormente en un colapso cardiovascular irreversible.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 21 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

En Mendoza se realizará la misa del buen pastor

Este domingo 26 de abril a las 20 hs la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Jesuitas) celebrará la Santa Misa en el Domingo del Buen Pastor.

La celebración será presidida por Marcelo Colombo. Será un momento especial para agradecer por la vida y el ministerio de Papa Francisco, en el primer aniversario de su Pascua, y para rezar juntos por su eterno descanso.

La comunidad católica espera a sus fieles para compartir este tiempo de fe, memoria y esperanza.

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