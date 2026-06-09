Cuándo podría abrir el Paso Los Libertadores: esto dice el pronóstico

El lunes, las coordinaciones de Chile y Argentina tomaron la decisión de cerrar el Paso Internacional Los Libertadores de forma preventiva por nevadas en Alta Montaña . Entendiendo que el mal estado del tiempo pone en riesgo la transitabilidad , ningún tipo de vehículo pudo transitar por la Ruta Nacional 7.

La medida comenzó a regir ayer desde las 19:00 horas en Uspallata , mientras que el túnel cerró a las 21:00 horas de Argentina. Hoy, en la vía internacional reinaba el silencio y el fío, especialmente en la zona de Las Cuevas, que registró temperaturas de -10° , un menos que en Puente del Inca . En Punta de Vaca , la marca térmica durante las primeras horas se ubicó en -06°, mientras que en Uspallata fue de 1° .

El termómetro confirmó temperaturas negativas que influyen en la transitabilidad segura de los vehículos que quieran cruzar a Chile o ingresar a la Argentina. Según la coordinación nacional, las nevadas podrían extenderse hasta las 21:00 horas del día miércoles 10 , por lo que no es seguro que el paso sea habilitado en las próximas horas.

Comunicado del día lunes 8 de junio sobre el estado del Paso Internacional Los Libertadores.

No obstante, el pronóstico revela que el jueves habría buen tiempo, aunque se espera que las precipitaciones níveas regresen para el día viernes y se extiendan hasta las 01:00 del domingo.

Durante esa jornada las condiciones climáticas volverían a mejorar, por lo que habrá que esperar hasta el 14 de junio para ver qué decisión tomarán las coordinaciones de cada país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzar entre Argentina y Chile

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas

De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzaron con el cierre del túnel a las 00.00 horas de ayer y la reapertura es este el lunes 1 de junio a las 9.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.