La pobreza infantil retrocedió en 2025, aunque UNICEF advierte que la recuperación es frágil

La pobreza infantil mostró una importante reducción en Argentina durante 2025 , pero continúa afectando a millones de niñas, niños y adolescentes. Según un nuevo informe de UNICEF , más de cuatro de cada diez menores de edad viven en hogares pobres y cerca de 1,1 millones permanecen en situación de indigencia . Aunque los indicadores mejoraron respecto de los años anteriores, el organismo advirtió que la recuperación aún es frágil y podría mostrar un retroceso durante 2026 .

De acuerdo con el informe elaborado por UNICEF Argentina a partir de datos oficiales correspondientes al segundo semestre de 2025 , la pobreza infantil alcanzó al 42,3% de las niñas, niños y adolescentes del país . Esto equivale a unos 5,1 millones de menores que viven en hogares cuyos ingresos no logran cubrir la canasta básica total .

La cifra representa una mejora significativa en comparación con el segundo semestre de 2024, cuando la pobreza infantil había escalado al 52,7% y afectaba a 6,3 millones de chicos . Además, el organismo destacó que se trata del nivel más bajo registrado desde 2018 .

Por su parte, la indigencia infantil se ubicó en el 9,4% , lo que significa que alrededor de 1,1 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades alimentarias básicas .

A pesar de esta mejora, UNICEF advirtió que el problema continúa teniendo una dimensión crítica. Actualmente, más de cuatro de cada diez menores de edad permanecen bajo la línea de pobreza, una proporción considerablemente superior a la registrada para el conjunto de la población.

A qué responde la caída de la pobreza infantil

El informe afirma parte de la reducción observada a la recuperación de los ingresos familiares y, especialmente, al impacto de las políticas de protección social implementadas a través de transferencias monetarias.

Programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros mecanismos de asistencia económica resultaron determinantes para contener el avance de la pobreza extrema. De hecho, las estimaciones de UNICEF indican que la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más elevada si estos programas no existieran.

Sin embargo, el organismo remarcó que las ayudas económicas por sí solas no alcanzan para resolver las desigualdades estructurales que afectan a la infancia. El estudio señala que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes enfrenta al menos una privación no monetaria vinculada al acceso a la vivienda, el agua potable, el saneamiento, la educación, el hábitat o la protección social.

POBREZA-Unicef-Argentina-2026

Las mayores tasas de pobreza continúan concentrándose en hogares con bajo nivel educativo, inserción laboral precaria o desempleo. En ese sentido, el informe revela que el 74,8% de los menores que viven en hogares donde la persona de referencia está desocupada son pobres. Asimismo, la incidencia alcanza al 68,8% en hogares con muy bajo clima educativo y al 52,8% en familias monoparentales encabezadas por mujeres.

Las estimaciones para 2026

Pese a la tendencia descendente observada durante 2025, UNICEF proyecta que la pobreza infantil podría experimentar un leve repunte durante el primer semestre de 2026 y ubicarse en torno al 44,4%. En paralelo, la indigencia subiría hasta el 10,8%.

Según el organismo, la evolución de variables como el empleo, los ingresos reales de las familias, la inflación y la continuidad de las políticas de protección social serán determinantes para consolidar o revertir la mejora registrada en los últimos meses.

En ese sentido, UNICEF insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de ingresos, ampliar los sistemas de cuidado y sostener las inversiones en educación, salud y protección de derechos.