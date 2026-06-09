Jubilación de julio: ANSES actualizará los montos, conocé de cuánto sería la mínima

La expectativa en torno a los haberes de la jubilación mantiene en alerta al sector previsional de cara al próximo mes. La ANSES aguarda la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC para calcular los nuevos montos que percibirán los adultos mayores durante el mes de julio.

El esquema de movilidad previsional vigente establece que los haberes de julio deben actualizarse de manera automática y lineal según la inflación de mayo. Aunque el organismo previsional debe esperar al jueves 11 de junio para conocer el porcentaje definitivo , las principales consultoras económicas del sector privado ya trazaron las primeras proyecciones.

Los relevamientos preliminares estiman que el Índice de Precios al Consumidor se consolidará en torno al 2,5% , una desaceleración impulsada por la suba limitada en el precio de las carnes y una caída en el rubro de las frutas. Si los registros oficiales validan estos pronósticos, la pirámide de ingresos experimentará una reconfiguración a partir del primero de julio.

¿Cómo quedaría la escala de haberes a partir de julio?

De confirmarse el avance del 2,5% en la medición oficial, el piso salarial del sistema previsional registrará una suba directa. La jubilación mínima, que en el mes de junio se ubicó en los $403.317,99, pasaría a colocarse en una cifra cercana a los $413.400 en los haberes ordinarios.

Es importante destacar que este valor estimado contempla únicamente el haber indexado por movilidad. La cifra final que recibirán los beneficiarios en mano quedará supeditada a lo que determine el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la continuidad, suspensión o actualización del esquema de bonos extraordinarios de refuerzo que se vienen decretando mes a mes.

Anses

¿A qué sectores alcanzará la nueva actualización por inflación?

Una vez que el INDEC difunda el porcentaje definitivo, el organismo previsional quedará formalmente habilitado para emitir las resoluciones con los nuevos cuadros de haberes para el séptimo mes del año. La medida impactará directamente en el bolsillo de millones de beneficiarios en todo el país.

El ajuste correspondiente alcanzará a los jubilados de todas las escalas, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Asimismo, la actualización se trasladará a los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el sistema SUAF. El anuncio del porcentaje definitivo marcará el inicio del nuevo cronograma de pagos, en un mes donde los beneficiarios ya habrán percibido el medio aguinaldo de mitad de año.