9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Jubilación

Jubilación de julio: ANSES actualizará los montos, conocé de cuánto sería la mínima

Expectativa por el nuevo aumento para la jubilación mínima en julio. La ANSES aguarda el índice oficial del INDEC para definir las liquidaciones.

Jubilación de julio: ANSES actualizará los montos, conocé de cuánto sería la mínima

Jubilación de julio: ANSES actualizará los montos, conocé de cuánto sería la mínima

Foto: NA
Por Sitio Andino Sociedad

La expectativa en torno a los haberes de la jubilación mantiene en alerta al sector previsional de cara al próximo mes. La ANSES aguarda la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC para calcular los nuevos montos que percibirán los adultos mayores durante el mes de julio.

¿De cuánto sería el aumento estimado para los jubilados?

El esquema de movilidad previsional vigente establece que los haberes de julio deben actualizarse de manera automática y lineal según la inflación de mayo. Aunque el organismo previsional debe esperar al jueves 11 de junio para conocer el porcentaje definitivo, las principales consultoras económicas del sector privado ya trazaron las primeras proyecciones.

Los relevamientos preliminares estiman que el Índice de Precios al Consumidor se consolidará en torno al 2,5%, una desaceleración impulsada por la suba limitada en el precio de las carnes y una caída en el rubro de las frutas. Si los registros oficiales validan estos pronósticos, la pirámide de ingresos experimentará una reconfiguración a partir del primero de julio.

ANSES.png
El ANSES espera los índices inflacionarios para modificar los montos del mes de julio

El ANSES espera los índices inflacionarios para modificar los montos del mes de julio

¿Cómo quedaría la escala de haberes a partir de julio?

De confirmarse el avance del 2,5% en la medición oficial, el piso salarial del sistema previsional registrará una suba directa. La jubilación mínima, que en el mes de junio se ubicó en los $403.317,99, pasaría a colocarse en una cifra cercana a los $413.400 en los haberes ordinarios.

Es importante destacar que este valor estimado contempla únicamente el haber indexado por movilidad. La cifra final que recibirán los beneficiarios en mano quedará supeditada a lo que determine el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la continuidad, suspensión o actualización del esquema de bonos extraordinarios de refuerzo que se vienen decretando mes a mes.

Anses

¿A qué sectores alcanzará la nueva actualización por inflación?

Una vez que el INDEC difunda el porcentaje definitivo, el organismo previsional quedará formalmente habilitado para emitir las resoluciones con los nuevos cuadros de haberes para el séptimo mes del año. La medida impactará directamente en el bolsillo de millones de beneficiarios en todo el país.

El ajuste correspondiente alcanzará a los jubilados de todas las escalas, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Asimismo, la actualización se trasladará a los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el sistema SUAF. El anuncio del porcentaje definitivo marcará el inicio del nuevo cronograma de pagos, en un mes donde los beneficiarios ya habrán percibido el medio aguinaldo de mitad de año.

Temas
Seguí leyendo

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Anses confirmó cuánto cobrarán los jubilados con bono y aguinaldo en junio

Cuánto costará esquiar en Las Leñas en el inverno 2026

No solo importa el auto: el factor que muchos olvidan al reclamar después de un accidente

Autos usados en Mendoza: la feria que ofrecerá descuentos, financiación y regalos exclusivos

Él es Owen, el primer bebé de Mendoza identificado con pulseras digitales inviolables

Quiénes cobran los meses acumulados en la liquidación de las becas Progresar

Pobreza infantil en Argentina: UNICEF informó una baja en 2025 y anticipó qué podría pasar en 2026

Lee además
ANSES: quiénes cobran este martes 9 de junio de 2026

ANSES confirmó los pagos del martes 9 de junio: quiénes cobran hoy
ANSES: quiénes cobran este lunes 8 de junio de 2026

Quiénes cobran ANSES este lunes 8 de junio: calendario de pagos
LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo es el Día del Padre en Mendoza y por qué tiene una celebración especial

No se celebra en junio: cuándo es el Día del Padre en Mendoza y por qué

Las Más Leídas

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

El Día del Primo tiene un origen inesperado y pocos lo saben

La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

Cuántos alumnos ingresan a la UNCUYO y cuántos se reciben por año

Trabajaron varias dotaciones de bombero para sofocar las llamas. 

Un incendio destruyó varios comercios en plena Alta Montaña

Mundial 2026 en Mendoza: ¿se podrán ver las ceremonias de apertura en las escuelas?. Imagen creada con IA video

Mundial 2026: ¿se podrá ver la ceremonia de apertura en las escuelas?