9 de junio de 2026
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Accidente

Antes de aceptar una indemnización por accidente, hay un detalle que no deberías ignorar

Después de un accidente de tránsito, la aseguradora suele presentar una propuesta económica inicial que, en muchos casos, es aceptada sin analizar todas sus consecuencias.

Antes de aceptar una indemnización por accidente, hay un detalle que no deberías ignorar

Antes de aceptar una indemnización por accidente, hay un detalle que no deberías ignorar

Foto: Archivo
 Por Iván Vazquez Guerrero

Después de un accidente de tránsito, la urgencia por resolver el problema suele llevar a muchas personas a aceptar la primera oferta económica que realiza la aseguradora. Sin embargo, lo que parece una solución rápida puede terminar convirtiéndose en una decisión apresurada que deje fuera aspectos fundamentales del reclamo y reduzca significativamente la indemnización que podría corresponder.

En numerosos casos, las compañías de seguros presentan propuestas iniciales con el objetivo de cerrar el conflicto en el menor tiempo posible. Frente al estrés que genera un choque, es habitual que los afectados consideren suficiente esa suma y decidan avanzar sin analizar en profundidad el alcance real de los daños sufridos. El problema es que, muchas veces, esa primera oferta no contempla todas las consecuencias derivadas del accidente.

El aspecto que muchos pasan por alto tras un accidente

Cuando ocurre un choque, la atención suele centrarse en los daños materiales del vehículo. Sin embargo, existe otro factor igual o incluso más importante. Se tratan de las lesiones físicas que pueden aparecer de manera inmediata o manifestarse con el paso del tiempo.

Dolores cervicales, problemas de espalda, lesiones en los hombros, molestias en las piernas o limitaciones funcionales son algunas de las secuelas que pueden surgir tras un siniestro vial. En muchos casos, estas afecciones parecen menores en un primer momento, pero con los años pueden transformarse en problemas crónicos que afectan la calidad de vida de la persona.

Por esa razón, resulta fundamental evaluar no solo los daños visibles, sino también las consecuencias sobre la salud física y la capacidad funcional de quien sufrió el accidente.

Incapacidad sobreviniente: una variable clave en la indemnización

Uno de los conceptos más relevantes dentro de los reclamos por accidentes de tránsito es la denominada incapacidad física sobreviniente. Este término hace referencia a las secuelas permanentes o de larga duración que una persona puede presentar como consecuencia directa del hecho.

La existencia de una lesión, una limitación física o una disminución en la capacidad para desarrollar actividades cotidianas puede tener un impacto significativo en el cálculo de una indemnización. Por ello, resulta fundamental realizar las evaluaciones médicas correspondientes antes de aceptar cualquier propuesta económica.

Sin embargo, antes de firmar un acuerdo con una aseguradora, es aconsejable considerar algunos aspectos esenciales:

  • Analizar si la oferta contempla todos los daños sufridos.
  • Evaluar posibles lesiones físicas derivadas del accidente.
  • Realizar los controles médicos necesarios para determinar eventuales secuelas.
  • Conservar estudios, certificados y documentación médica.
  • Solicitar asesoramiento profesional para conocer el alcance real del reclamo.

Temas legales para todos: resolvé tus dudas sobre situaciones cotidianas

Este segundo capítulo forma parte de una serie de microepisodios dedicados a abordar problemáticas frecuentes desde una perspectiva legal. La propuesta cuenta con el aporte del Estudio Jurídico Vazquez Guerrero, que brinda asesoramiento especializado y atención presencial en los departamentos de San Martín y Ciudad, con el objetivo de acercar herramientas prácticas para resolver situaciones cotidianas de manera informada.

Contacto del abogado Iván Vazquez Guerrero

Contacto: 2634563957 (https://wa.me/5492634563957)

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