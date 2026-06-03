¿Tuviste un accidente de tránsito y no sabés cómo reclamar al seguro? Estos son los pasos clave

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Por Iván Vazquez Guerrero







Cuando una persona se pone al volante, espera llegar a destino sin inconvenientes. Sin embargo, nadie está exento de sufrir un accidente de tránsito, una situación que puede generar daños materiales, lesiones y una serie de trámites que deben realizarse correctamente para evitar complicaciones posteriores.

En Mendoza, los siniestros viales continúan siendo una problemática de relevancia. Según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se registraron cerca de 200 casos con consecuencias graves. En este contexto, conocer cómo actuar tras un choque y de qué manera realizar el reclamo ante la aseguradora resulta fundamental, ya que un error puede afectar o incluso invalidar el proceso.

Accidentes de tránsito y seguros: qué hacer después de un choque Más allá de una llamada telefónica o de tomar fotografías del hecho, existen procedimientos esenciales que deben cumplirse tras un accidente. Lo primero es actuar con rapidez y de manera ordenada. Tras el siniestro, se recomienda comunicarse con el 911 para solicitar la presencia policial y, si corresponde, asistencia médica para las personas involucradas.

Mientras llegan los servicios de emergencia, es importante reunir toda la información posible sobre el hecho. Esto incluye los datos del conductor, la patente del vehículo, la compañía aseguradora y la licencia de conducir. Además, se aconseja tomar fotografías y videos del lugar, de los vehículos involucrados y de los daños ocasionados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Las tres reglas de oro para realizar un reclamo correcto Existen tres aspectos fundamentales que pueden marcar la diferencia al momento de validar un reclamo ante la aseguradora: Recibir atención médica de inmediato, incluso cuando las lesiones parezcan leves, para dejar constancia clínica y acreditar su relación con el accidente. Leer detenidamente cualquier declaración policial antes de firmarla, verificando que la información consignada sea correcta. Realizar la denuncia ante la aseguradora dentro de las 72 horas posteriores al siniestro, respetando los plazos establecidos por la normativa y las pólizas vigentes. Temas legales para todos: resolvé tus dudas sobre situaciones cotidianas Este primer capítulo forma parte de una serie de microepisodios dedicados a abordar problemáticas frecuentes desde una perspectiva legal. La propuesta cuenta con el aporte del Estudio Jurídico Vázquez Guerrero, que brinda asesoramiento especializado y atención presencial en los departamentos de San Martín y Ciudad, con el objetivo de acercar herramientas prácticas para resolver situaciones cotidianas de manera informada. Contacto de Iván Vázquez Guerrero Contacto: 2634563957 (https://wa.me/5492634563957) Redes: Instagram: vg_estudiojuridico

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