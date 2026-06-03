3 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente

¿Tuviste un accidente de tránsito y no sabés cómo reclamar al seguro? Estos son los pasos clave

Más allá de la gravedad del siniestro o de los daños ocasionados, hay una serie de requisitos y pasos clave para iniciar correctamente los trámites ante la aseguradora. La explicación del abogado Iván Vázquez Guerrero.

¿Tuviste un accidente de tránsito y no sabés cómo reclamar al seguro? Estos son los pasos clave

¿Tuviste un accidente de tránsito y no sabés cómo reclamar al seguro? Estos son los pasos clave

 Por Iván Vazquez Guerrero

Cuando una persona se pone al volante, espera llegar a destino sin inconvenientes. Sin embargo, nadie está exento de sufrir un accidente de tránsito, una situación que puede generar daños materiales, lesiones y una serie de trámites que deben realizarse correctamente para evitar complicaciones posteriores.

En Mendoza, los siniestros viales continúan siendo una problemática de relevancia. Según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se registraron cerca de 200 casos con consecuencias graves. En este contexto, conocer cómo actuar tras un choque y de qué manera realizar el reclamo ante la aseguradora resulta fundamental, ya que un error puede afectar o incluso invalidar el proceso.

Accidentes de tránsito y seguros: qué hacer después de un choque

Más allá de una llamada telefónica o de tomar fotografías del hecho, existen procedimientos esenciales que deben cumplirse tras un accidente. Lo primero es actuar con rapidez y de manera ordenada. Tras el siniestro, se recomienda comunicarse con el 911 para solicitar la presencia policial y, si corresponde, asistencia médica para las personas involucradas.

Mientras llegan los servicios de emergencia, es importante reunir toda la información posible sobre el hecho. Esto incluye los datos del conductor, la patente del vehículo, la compañía aseguradora y la licencia de conducir. Además, se aconseja tomar fotografías y videos del lugar, de los vehículos involucrados y de los daños ocasionados.

Las tres reglas de oro para realizar un reclamo correcto

Existen tres aspectos fundamentales que pueden marcar la diferencia al momento de validar un reclamo ante la aseguradora:

  1. Recibir atención médica de inmediato, incluso cuando las lesiones parezcan leves, para dejar constancia clínica y acreditar su relación con el accidente.
  2. Leer detenidamente cualquier declaración policial antes de firmarla, verificando que la información consignada sea correcta.
  3. Realizar la denuncia ante la aseguradora dentro de las 72 horas posteriores al siniestro, respetando los plazos establecidos por la normativa y las pólizas vigentes.

Temas legales para todos: resolvé tus dudas sobre situaciones cotidianas

Este primer capítulo forma parte de una serie de microepisodios dedicados a abordar problemáticas frecuentes desde una perspectiva legal. La propuesta cuenta con el aporte del Estudio Jurídico Vázquez Guerrero, que brinda asesoramiento especializado y atención presencial en los departamentos de San Martín y Ciudad, con el objetivo de acercar herramientas prácticas para resolver situaciones cotidianas de manera informada.

Contacto de Iván Vázquez Guerrero

Contacto: 2634563957 (https://wa.me/5492634563957)

Redes:

Temas
Seguí leyendo

Choque y derrape sobre Ruta Nacional 40

Emocionate con una grata historia de lucha en el Desafío Ruta 40

Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

ANSES definió el cronograma y los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo

Furor por la bici: el transporte que revoluciona Mendoza

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Once años después, una cifra estremecedora mantiene vivo el grito de Ni Una Menos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Lee además
Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

La imagen que esperaban sus seguidores: Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse de pie
Otra madrugada en Malargüe con siniestros viales debido al alcohol.

Impactante accidente en Malargüe: manejaba alcoholizado y terminó dentro de una acequia
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la RTO.

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Las Más Leídas

Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

La imagen que esperaban sus seguidores: Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse de pie

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

La exministra de Seguridad pasó por la provincia, luego de haberse opuesto a una decisión presidencial.

Bullrich reveló qué le dijo Milei tras su renuncia y abrió la puerta a cambios en Zona Fría

Todo explotó entre Zunino y Sol en Gran Hermano: así fue el fuerte enfrentamiento

El cara a cara entre Franco Zunino y Sol Abraham que encendió Gran Hermano