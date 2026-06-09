9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Con clima de Mundial 2026, Autoferia Lorenzo ofrece descuentos, regalos y más de 150 vehículos

La feria automotriz llega con promociones imperdibles, experiencias interactivas y beneficios exclusivos para quienes busquen cambiar de vehículo en Circuito Pinar del Este.

Con clima de Mundial 2026, Autoferia Lorenzo ofrece descuentos, regalos y más de 150 vehículos

Con clima de Mundial 2026, Autoferia Lorenzo ofrece descuentos, regalos y más de 150 vehículos

 Por Luis Calizaya

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 cada vez más presente entre los fanáticos del fútbol, Autoferia Lorenzo lanzará una edición especial denominada "Junio Mundialista", una propuesta que combinará oportunidades para adquirir vehículos usados con actividades temáticas, premios y experiencias interactivas.

Autoferia Lorenzo - Junio Mundialista 2026 (2)
Camino al Mundial 2026: Autoferia Lorenzo exhibe más de 150 unidades en Guaymallén.

Camino al Mundial 2026: Autoferia Lorenzo exhibe más de 150 unidades en Guaymallén.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán acceder a beneficios exclusivos y vivir un auténtico clima mundialista en Circuito Pinar del Este.

"Junio Mundialista" en Autoferia Lorenzo: de qué se trata

La iniciativa impulsada por Grupo Lorenzo tendrá lugar en las instalaciones de Autoferia Lorenzo, ubicadas en Circuito Pinar del Este, dentro del predio de Carrefour de Guaymallén. El evento buscará reunir a quienes estén pensando en comprar su primer vehículo, renovar el actual o simplemente conocer las oportunidades disponibles en el mercado de autos usados.

Para la ocasión, la firma pondrá a disposición más de 150 unidades en exhibición, junto con alternativas de financiación exclusiva y promociones especialmente diseñadas para estas jornadas.

Además, bajo el concepto "Vení a conocer todas las oportunidades que tenemos", quienes concreten la compra de un vehículo durante el evento recibirán un kit mundialista exclusivo, pensado para acompañar a la Selección Argentina durante la próxima Copa del Mundo.

Cuándo se realiza: cronograma de actividades

La propuesta se desarrollará durante dos días en Autoferia Lorenzo, en Guaymallén:

  • Viernes 12 de junio: de 16 a 21 horas.
  • Sábado 13 de junio: de 9 a 21 horas.

Durante ambas jornadas habrá asesoramiento comercial, exhibición de vehículos y distintas actividades recreativas para que las familias disfruten de una experiencia diferente mientras recorren la feria.

Experiencias interactivas para vivir el Mundial 2026

Uno de los principales atractivos del "Junio Mundialista" serán las propuestas diseñadas para que los visitantes puedan sentir de cerca la pasión por el fútbol y participar por importantes premios.

Estación de Precisión:

A través de un juego futbolístico especialmente desarrollado por Autoferia Lorenzo, los participantes pondrán a prueba su puntería con la pelota. Quienes obtengan los mejores resultados podrán acceder a premios instantáneos y beneficios exclusivos.

Autoferia Lorenzo - Junio Mundialista 2026 (3)
Con premios y planes de financiación, la cita tendrá lugar este viernes y sábado.

Con premios y planes de financiación, la cita tendrá lugar este viernes y sábado.

Entre los premios disponibles se destacan:

  • Vouchers con 30% de descuento en neumáticos Eurorepar.
  • Vouchers con 50% de descuento en cambio de aceite y filtro.
  • Kits de lavado Eurorepar.

Dulces temáticos para toda la familia:

La experiencia también incluirá espacios gastronómicos con propuestas dulces elaboradas en el momento y ambientadas con temática mundialista, pensadas para acompañar el recorrido y brindar un momento de disfrute para grandes y chicos.

Una oportunidad para comprar y disfrutar

La edición especial "Junio Mundialista" busca combinar el mundo automotor con el entusiasmo que genera la próxima Copa del Mundo. Con una amplia oferta de vehículos usados, beneficios exclusivos, premios y actividades para toda la familia, Autoferia Lorenzo propone dos jornadas para encontrar oportunidades de compra y vivir una experiencia diferente en un entorno pensado para los fanáticos del fútbol.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: CTC te trae todos los partidos del mundial por sus nuevos canales DSports y DSports 2

Así sigue la recuperación del Dibu Martínez: cuándo lo van a exigir y podrá volver a ponerse los guantes

Mundial 2026: ¿se podrá ver la ceremonia de apertura en las escuelas?

La IA respondió cuál es la camiseta más linda del Mundial 2026 y esta fue su elección

Mundial 2026: Argentina enfrenta a Islandia en su última prueba amistosa

El debut soñado para uno de los árbitros argentinos en el Mundial 2026

Del álbum al descarte: la historia de los argentinos que se quedaron sin Mundial

Lionel Scaloni hizo tambalear a todo un país con su mensaje sobre Messi ¿Qué dijo?

Lee además
Vidrieras campeonas, la propuesta en Tunuyán para los comerciantes.

Tunuyán lanzó un concurso de vidrieras inspiradas en el Mundial 2026
Guía del hincha: requisitos para viajar, datos útiles y curiosidades sobre el Mundial 2026

Mundial 2026: el manual definitivo para acompañar, aquí o allá, a la Scaloneta
LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo es el Día del Padre en Mendoza y por qué tiene una celebración especial

No se celebra en junio: cuándo es el Día del Padre en Mendoza y por qué

Las Más Leídas

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

El Día del Primo tiene un origen inesperado y pocos lo saben

La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

Cuántos alumnos ingresan a la UNCUYO y cuántos se reciben por año

Trabajaron varias dotaciones de bombero para sofocar las llamas. 

Un incendio destruyó varios comercios en plena Alta Montaña

Mundial 2026 en Mendoza: ¿se podrán ver las ceremonias de apertura en las escuelas?. Imagen creada con IA video

Mundial 2026: ¿se podrá ver la ceremonia de apertura en las escuelas?