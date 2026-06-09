Con clima de Mundial 2026, Autoferia Lorenzo ofrece descuentos, regalos y más de 150 vehículos

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 cada vez más presente entre los fanáticos del fútbol, Autoferia Lorenzo lanzará una edición especial denominada " Junio Mundialista ", una propuesta que combinará oportunidades para adquirir vehículos usados con actividades temáticas, premios y experiencias interactivas.

Durante dos jornadas , los visitantes podrán acceder a beneficios exclusivos y vivir un auténtico clima mundialista en Circuito Pinar del Este .

La iniciativa impulsada por Grupo Lorenzo tendrá lugar en las instalaciones de Autoferia Lorenzo , ubicadas en Circuito Pinar del Este , dentro del predio de Carrefour de Guaymallén . El evento buscará reunir a quienes estén pensando en c omprar su primer vehículo , renovar el actual o simplemente conocer las oportunidades disponibles en el mercado de autos usados.

Para la ocasión, la firma pondrá a disposición más de 150 unidades en exhibición, junto con alternativas de financiación exclusiva y promociones especialmente diseñadas para estas jornadas.

Además, bajo el concepto "Vení a conocer todas las oportunidades que tenemos", quienes concreten la compra de un vehículo durante el evento recibirán un kit mundialista exclusivo, pensado para acompañar a la Selección Argentina durante la próxima Copa del Mundo.

Cuándo se realiza: cronograma de actividades

La propuesta se desarrollará durante dos días en Autoferia Lorenzo, en Guaymallén:

Viernes 12 de junio: de 16 a 21 horas.

de 16 a 21 horas. Sábado 13 de junio: de 9 a 21 horas.

Durante ambas jornadas habrá asesoramiento comercial, exhibición de vehículos y distintas actividades recreativas para que las familias disfruten de una experiencia diferente mientras recorren la feria.

Experiencias interactivas para vivir el Mundial 2026

Uno de los principales atractivos del "Junio Mundialista" serán las propuestas diseñadas para que los visitantes puedan sentir de cerca la pasión por el fútbol y participar por importantes premios.

Estación de Precisión:

A través de un juego futbolístico especialmente desarrollado por Autoferia Lorenzo, los participantes pondrán a prueba su puntería con la pelota. Quienes obtengan los mejores resultados podrán acceder a premios instantáneos y beneficios exclusivos.

Autoferia Lorenzo - Junio Mundialista 2026 (3) Con premios y planes de financiación, la cita tendrá lugar este viernes y sábado. Foto: Gentileza

Entre los premios disponibles se destacan:

Vouchers con 30% de descuento en neumáticos Eurorepar .

. Vouchers con 50% de descuento en cambio de aceite y filtro .

. Kits de lavado Eurorepar.

Dulces temáticos para toda la familia:

La experiencia también incluirá espacios gastronómicos con propuestas dulces elaboradas en el momento y ambientadas con temática mundialista, pensadas para acompañar el recorrido y brindar un momento de disfrute para grandes y chicos.

Una oportunidad para comprar y disfrutar

La edición especial "Junio Mundialista" busca combinar el mundo automotor con el entusiasmo que genera la próxima Copa del Mundo. Con una amplia oferta de vehículos usados, beneficios exclusivos, premios y actividades para toda la familia, Autoferia Lorenzo propone dos jornadas para encontrar oportunidades de compra y vivir una experiencia diferente en un entorno pensado para los fanáticos del fútbol.