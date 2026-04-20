20 de abril de 2026
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Javier Milei

Visita oficial de Javier Milei a Israel: puntos claves del encuentro estratégico con Netanyahu

Tras el encuentro de Javier Milei y Netanyahu, el analista Grilli Fox detalla los alcances de los "Acuerdos de Isaac" y la tensión que persiste en la región.

Visita oficial de Javier Milei a Israel: puntos claves del encuentro estratégico con Netanyahu

Visita oficial de Javier Milei a Israel: puntos claves del encuentro estratégico con Netanyahu

Foto: OPRArgentina
 Por Augusto Grilli Fox

La gira oficial del presidente Javier Milei por Israel, iniciada el pasado domingo, ya arroja definiciones de peso en la agenda internacional. En diálogo con Aconcagua Radio, el analista internacional Augusto Grilli Fox analizó el alcance de este viaje y destacó el vínculo personal que se ha gestado entre los mandatarios: el primer ministro Benjamín Netanyahu ya identifica a Milei como un "amigo directo".

Los "Acuerdos de Isaac" y el traslado de la Embajada

Tras el encuentro bilateral, ambos líderes avanzaron en la firma de un convenio marco de gran relevancia política y simbólica. Según detalló Grilli Fox: “Se firmaron y desarrollaron los Acuerdos de Isaac”.

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El analista precisó que el documento incluye: “Cooperación mutua en materia tecnológica, en materia comercial, en materia diplomática, además de plantear el cambio de sede fija de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén”.

Un alineamiento marcado en un escenario de tensión global

La visita no ocurre en un vacío, sino en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente y el persistente conflicto que involucra a potencias como Irán y Estados Unidos. Para Grilli Fox, la postura del presidente argentino es clara.

Se trata de “un alineamiento muy marcado donde también volvió a hacer referencia al presidente Javier Milei sobre la conducción que él entiende que representa el presidente de Estados Unidos Donald Trump”, explicó el especialista. Asimismo, advirtió sobre la fragilidad de la región: “Se da en el marco de un contexto bélico en el Estrecho de Ormuz que no da todavía tregua, dado que las treguas no han soportado 24 horas”.

ESTRECHO DE ORMUZ
A la fecha, el Estrecho de Ormuz está cerrado.

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¿Es momento de viajar a Israel?

Uno de los anuncios del viaje fue la confirmación de una nueva ruta aérea que unirá Buenos Aires y Tel Aviv. Esta medida inédita busca consolidar los lazos económicos y culturales.

Sin embargo, el panorama interno y diplomático de Israel plantea interrogantes sobre la estabilidad inmediata. Al respecto, Grilli Fox enumeró los factores que dificultan el presente del primer ministro israelí: “Benjamín Netanyahu tiene pedido de detención por la Corte Penal Internacional por un genocidio en Gaza, por los matices de genocidio que pueda llegar a presentar el accionario del sur del Líbano, y la realidad es que a nivel global ha sido muy criticado; el propio Pedro Sánchez en el Congreso Progresista que se desarrolló en Barcelona el sábado, pidió a la Unión Europea que se corten los convenios comerciales con Israel”.

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